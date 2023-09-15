台南校園午餐只用國產可溯源食材 市府：不會用進口蛋

台南市教育局說，校園營養午餐採購落實國產可溯源生鮮食材，不會使用進口蛋。（台南市教育局提供）

2023/09/15 21:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕進口蛋議題引起關注，台南市教育局今（15）日說，全市282所學校都百分百落實台灣優良食品與國產可溯源生鮮食材3章1Q的採購要求，全市國產食材選購率已超過99％，不僅確保食材品質與安全，也減輕家長負擔，嚴謹的驗收程序與契約規範，絕不容許有不合格食材，也不會有使用進口蛋。

台南市長黃偉哲說，午餐早已嚴格要求落實國產可溯源生鮮食材選購，每天的午餐食材來源資訊都公開讓全民檢視，請家長放心。

黃偉哲說，校園食安把關、午餐品質精進為重要政策，近年來以「規模經濟」概念，大力推動中央廚房化，至112學年度，全市共設有56所中央廚房，並負責供應161偏鄉小校，聯合供餐比率高達77％，成效6都第1。

教育局長鄭新輝說，台南市把關食安與落實3章1Q採購的執行績效受中央肯定，今年才能獲得獎勵補助達3億元，午餐食材除部分乾料與蔥薑蒜等調味品外，幾乎全部使用國產食材，3章1Q的選購率達99.11％，在6都中名列前茅，也遠超過教育部考核指標的要求標準。

教育局說，各校午餐食材資訊須公布在教育部校園食材登錄平台，包括午餐成品、食材來源及熱量計算等項目，公開讓全民檢視，同時建立學校午餐3級品管制度，1級是學校自主管理、2級為營養師管控、3級為市府聯合稽查，透過層層把關，強化食品衛生安全與健康。

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