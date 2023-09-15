台南本土登革熱累計6952例 這一區逾千例成重災區

台南本土登革熱重災區之一安南區病例已逾1千例，登革熱防治中心進行孳清巡檢與宣導。 （記者洪瑞琴攝）

2023/09/15 20:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南本土登革熱今（15）日新增279例病例，目前累積6952例，逼近「7千大關」；其中重災區之一安南區病例已逾1千例，南市嚴格執行登革熱大區塊化學防治，這2天在該區10個高風險里完成近5千戶噴藥，內外夾攻下，讓帶病毒的斑蚊無所遁形。

南市衛生局表示，今日新增病例分布，安南區59例，東區57例，永康區45例，南區39例，北區30例，中西區20例，歸仁區及安平區各7例，仁德區6例，新化區3例，關廟區及安平區各2例，安定區、佳里區、善化區及龍崎區各1例；年齡介於1歲以下至95歲。

衛生局這兩天在安南區10個高風險里，包括溪墘、海佃、幸福、安富等里進行大區塊化學防治，共完成近5千戶噴藥防治。衛生局表示，感謝民眾配合，惟有全體民眾配合政府防疫措施，和共同落實孳清工作，才能遏止疫情持續蔓延。

稽查過程中，也發現社區中有許多經濟弱勢的資源回收戶，衛生局、環保局及區公所也積極介入處理，協助落實孳清和登革熱防疫衛教外，亦提供精神關懷及醫療協助。輔導個案的資源回收物，由環保局協助價購清運，避免回收物雨後孳生病媒蚊，影響鄰近居民健康。

由於疫情嚴峻，市府各機關全員出動登革熱防治稽查，包括登革熱防治中心、區公所、環保局、警察局、財稅局等相關單位，持續針對社區中髒亂點、空屋、工地、學校、市場及長照機構等高風險點辦理聯合會勘，共查獲85個積水容器，其中24個陽性容器，稽查人員已立即開單告發並投藥處理。

抗疫如作戰，國軍弟兄走在最前線協助噴藥。（記者洪瑞琴攝）

南市登革熱防疫，針對安南區高風險里進行大區塊防治噴藥。（記者洪瑞琴攝）

登革熱防疫噴槍不可少。（記者洪瑞琴攝）

社區中資源回收堆隱藏孳生源風險。 （南市衛生局提供）

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