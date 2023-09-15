成大metoo簡義明性平調查中 「吹哨者」台文系所學會質疑遭系方報復

成大metoo事件主角遭停聘半年，最先舉發的「台灣文學系研究所所學會」，質疑遭系方報復。（記者洪瑞琴攝）

2023/09/15 18:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學Metoo事件當事人簡義明副教授，性平會尚未完成審議結果，但是為避免學生選課產生恐懼，今年被停聘半年沒有開課，不過最先發文舉報的成大「台灣文學系研究所所學會」質疑遭系方「報復」，要求學會修改章程、撤回學會提案且不承認學會存在的事實。系方則回應指控非事實。

「台灣文學系研究所所學會」表示，學會成立是根據去（2022）年台文系系務會議通過提案設立，並於同年底正式制定章程、召開成立大會，在當時的舊任系主任監督下正式運作。今年2月剛上任的台文系劉主任，上任之初經過2次系務會議，也都承認學會並給予補助。然而，學會舉報簡義明事件之後，劉主任在開學初以討論學期活動、預算為由，臨時邀約學會幹部開會，卻在會中「脅迫干預」學會，有「秋後算帳」之嫌。

學會表示，劉主任更於昨（14）日系務會議，擅自把學會的提案移除，直接不承認學會會長參加系務會議的代表性，否定學會存在。當天，學會代表前往會議現場抗議，所幸在文學院主管協調邀約下，學生才順利與會。

學會質疑，劉主任於今年2月新上任，而學會發文舉發簡教授Metoo事件是今年6月間，新學期開學後，劉主任就來關切學會組織章程，過去學會運作如常沒有問題，在這個啟人疑竇的時間點介入，令人合理懷疑劉主任刻意刁難「報復」。

學會與系方的爭點，在於學會認為去年12月已經在系上公告就可以，系方則認為申請表格章程要送學務處學生事務組核備，有何不合地方要修改，才能通過正式立案。

台文系劉主任嚴正澄清表示，去年12月成立的「台灣文學系研究所所學會」，其章程中規定繳交100元會費才能成為會員，不合乎學校母法規定，在學學生只要有學籍應該都是當然會員，因此建議學生擬的條文，最好能參考成大學系學會組織辦法相關母法修改，並非所謂的「干預介入」。

劉主任表示，據成大學生事務組見解，2016年已經成立「台灣文學研究所研究生學生會」，這是校內唯一經正式申請登記，可代表台灣文學系研究生的學生自治組織，去年再成立的所學會組織因為尚未經過學務處核備，所以學生並不知道需要先根據舊法修改章程等，因此才衍生一連串問題，希望學生能夠針對問題盡快將相關程序齊備，也尊重學校的組織流程，不要做過度而不必要的聯想。

劉主任表示，至於Metoo事件跟台文系與所學會組織問題等是完全不相干的事，不理解為何要渲染或牽扯一起，如果繼續無止盡的聯想，未來不排除進一步行動維護台文系名譽。

據了解，簡義明副教授涉Metoo事件，校方展開性平調查，原預定開學前有結果，但基於慎重起見，將再延長調查；由於新學期開學了，校方先將他停聘半年，也就是上學期沒有開課，待性平會審議結果出來後再議。對此，校方僅回應表示，停聘6個月，停止一切活動。

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