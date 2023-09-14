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台南本土登革熱直逼7千大關 全市僅剩這4區未「淪陷」

台南本土登革熱累積6673例，防疫人員持續加強社區孳生源巡檢。（南市衛生局提供）

台南本土登革熱累積6673例，防疫人員持續加強社區孳生源巡檢。（南市衛生局提供）

2023/09/14 20:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南本土登革熱今（14）日新增263例病例，目前累積6673例，即將逼近7千大關；全市37區僅剩白河、後壁、東山、北門4區未有病例，其他33區皆「淪陷」。

南市衛生局表示，今天新增病例，分別是安南區55例，東區48例，南區43例，永康區34例，北區27例，中西區21例，仁德區及關廟區各8例，歸仁區7例，安平區5例，新化區3例，七股區、大內區、新市區及善化區各1例；年齡介於1歲至86歲。

由於安南區疫情持續嚴峻，國家衛生研究院防疫顧問杜武俊教授，今日在衛生局長蘇世斌及安南區公所魏文貴等人陪同下，特別至安南區病例數最多的溪墘里進行社區孳生源調查，現場勘查防火巷、屋後溝、天溝、建築工地、頂樓水塔、汙水下水道工程等社區中常見高風險點。

杜武俊特別提醒民眾，近期時有間歇性強降雨發生，雨後一定要檢查家戶內外環境，清除積水容器，像是容易忽略的頂樓水塔，如長時間閒置又無上蓋即可能成為大型孳生源所在。屋簷的天溝部分，近期發現許多社區都有孳生病媒蚊幼蟲情況，以及塵土淤積或落葉阻塞排水孔情況，應儘快排除，避免雨後形成病媒蚊繁殖溫床。

杜武俊強調，沒有病媒蚊就沒有登革熱，只要0.5公分積水，就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床。至於汙水下水道工程讓民眾憂心，他也解釋，登革熱病媒蚊為埃及斑蚊及白線斑蚊，斑蚊習性喜歡於乾淨且不流動的清水產卵，而水溝又髒又臭，斑蚊反而不喜歡，通常水溝中孳生的蚊種為家蚊及叢蚊，這兩種蚊子不會傳播登革熱病毒。

水塔也是登革熱孳生源，民眾要注意清理。 （南市衛生局提供）

水塔也是登革熱孳生源，民眾要注意清理。 （南市衛生局提供）

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