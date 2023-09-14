柳營代天院農曆7月「鑼壇」降示了 王船醮11/25起鼓入醮

信眾圍觀遊王公的乩手降駕指示王船醮典日期。（記者楊金城攝）

2023/09/14 19:32

〔記者楊金城／台南報導〕奉祀遊王公的台南柳營大廟代天院，三年一科舉辦王船醮典，特別的是，在農曆7月不關廟門進行「鑼壇」先請旨，鑼壇有結果了，農曆7月19日玉皇大帝降示同意舉辦今年癸卯科柳營王醮，國曆9月26日開斧開始建造王船，11月25日起鼓入醮，11月29日送王「燒王船」。

代天院說，巧合的是，上一科柳營王醮（代天院王船醮典）由鑼壇降乩決定舉辦是在農曆7月19日，與這次鑼壇決定癸卯科柳營王醮都是在農曆7月19日降示。

「柳營王醮」代天院王船醮典的特別，不像台南濱海5大香科，被稱為不靠海、最內陸的王船醮，每逢子、卯、午、酉為建醮科年，3年1科，傳承百年以上，去年獲登錄台南市定民俗，連2020年武漢肺炎疫情時也舉辦，王船醮是否舉辦，取決於建醮年農曆7月鑼壇的遊王公有無獲得玉皇大帝的同意。

代天院從農曆7月1日起鑼壇科儀，每天由當地士林、光福、中埕、東昇等4個村里的壯丁輪流從早到晚敲鑼打鼓，並由紅頭法師進行3場「操營練兵」科儀，搭配觀「攆手轎」、「扛大輦」，懇請遊王公向玉皇大帝請旨後由乩手劉振昆降駕臨壇指示王醮事宜。鑼壇也曾未獲降示，王醮辦不成的先例。

代天院指出，遊王公降示癸卯科柳營王醮由李王、徐王、陳王鑒醮，11月25日起鼓入醮，11月29日送王「燒王船」。

國曆11月17至19日，代天院另舉辦第二屆台灣代天巡狩文化學術研究青年論壇與遊王公信仰研究工作坊，邀請中央研究院院士李豐楙等專家學者舉辦3場專題演講。

柳營代天院農曆7月起鑼壇請示是否舉辦王船醮典，農曆7月19日請旨同意了。（記者楊金城攝）

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