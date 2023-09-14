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超商取貨鬧烏龍 女子控遭店家公開稱小偷

一名陳姓女子至超商取貨，卻因店員未照sop作業導致誤取包裹，事後要求店長道歉還遭拒。示意圖。（資料照）

一名陳姓女子至超商取貨，卻因店員未照sop作業導致誤取包裹，事後要求店長道歉還遭拒。示意圖。（資料照）

2023/09/14 17:51

〔即時新聞／綜合報導〕台南市一名陳姓女子表示近期自己至超商取貨，卻因超商店員未照標準作業流程導致她誤取需付費包裹，幾日後再次去到超商，卻被店長在大庭廣眾下叫小偷還報警，甚至事後店家還拒絕道歉。

陳姓女子在爆料公社表示，她於本月11日晚間至超商取貨，預計領取三件0元包裹，而另外一件需付2106元的包裹則因賣家寄錯先不領取，陳女因忘記攜帶證件，返回住家拿取證件，經店員確認過後便直接將櫃檯已經確認寫有自己名字的3件包裹領走。

兩日後，陳女打算至同一超商領取其它包裹。正當她在尋找自己包裹時，店長在一旁直接大聲指控陳女是小偷，說領取包裹沒有經過櫃台，並揚言要報警。警方到場後，店長拿起桌上的包裹表示這件才是0元包裹，其他包裹在沒有刷過條碼的情況下就被領走；陳女則氣憤反駁，當天3件包裹都是自己的名字，沒有刷條碼應是店員的疏失。

由於超商業者在警方到場前完全沒有向陳女說明事發經過，直到雙方開始激烈爭執時，陳女才終於得知是超商店員把包裹放錯，導致她在11日晚上取走的包裹中，有一個竟是2106元的包裹。

事後陳女與警察一同回到住處將2106元已開封的包裹帶回超商確認，確認無誤後陳女要求店家道歉，想不到店長竟默不作聲，始終沒有道歉，讓她感到相當不被尊重。

貼文一出，網友在底下紛紛留言痛批超商態度：「你們拉不下臉就可以誣賴人家是小偷」、「投訴！外加告他們妨礙名譽」、「先投訴總公司，無效後馬上提告妨礙名譽」，不過也有部份網友認為，消費者自己也有問題，「0元包裹除看證件還要簽名，不是你覺得條碼刷好就可以拿走了」、「事實就是包裹沒刷，所以店長依照規定本來就是報警處理」。

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