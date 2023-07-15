參觀安倍紀念影像展 黃偉哲：「台灣有事，日本有事」是台日歷史羈絆

台南市長黃偉哲今日參觀日本前首相安倍晉三紀念影像展。（記者洪瑞琴攝）

2023/07/15 22:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今（15）日是日本前首相安倍晉三紀念影像展移師台南的第1天，感念安倍前首相對台情誼，台南市與安倍晉三故鄉日本山口縣也選在今天，兩市共同簽署交流協定締盟，台南市長黃偉哲在臉書發文有感而發，表達對安倍前首相的緬懷，也道出安倍前首相這句名言「台灣有事，日本有事」的深義。

黃偉哲貼文說，安倍前首相不只是最挺台的友人之一，他和李登輝前總統的情誼、家族出身的山口縣在日本近代史的意義，都是目前處於國際動盪局勢中的台灣，非常值得深思、學習的對象。

黃偉哲表示，安倍前首相率先提出的「印度—太平洋」地緣政治概念，是當前美國印太戰略的濫觴，可說是以日本為主體，面對美中情勢變化的主動且積極的反應。就像他的前輩們，長州藩（今山口縣）的木戶孝允（桂小五郎）、高山晉作、久坂玄瑞、伊藤博文等人，為了國家的存續，投身維新的志業；同樣也是山口縣的桂太郎、乃木希典、兒玉源太郎等人，與台灣現代化的推動，亦有著密切的關係。

黃偉哲表示，「台灣有事，日本有事」，安倍前首相這句名言，不只是有著百餘年以上的歷史羈絆，更是當前東亞自由民主體制的關鍵防線。今天和山口縣知事村岡嗣政締結友好城市盟約，要特別感謝安倍前首相的弟弟、岸信夫眾議員居中牽線，促成這樁美事，在深化台日關係的同時，也藉此表達對安倍前首相的緬懷。

安倍晉三紀念影像展台南場在東區耘非凡美術館展出，展期即日起至8月13日。（記者洪瑞琴攝）

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