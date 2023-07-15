台南本土登革熱+10累計331例 東區確診破百、11區淪陷

依疾管署訂定指引，須立即於確診者居住地或活動地周遭50公尺內進行緊急戶內化學防治作業。（南市衛生局提供）

2023/07/15 18:36

首次上稿 17:33

更新時間 18:36

〔記者王姝琇／台南報導〕台南今天新增10例本土登革熱確診，目前累計有331例，其中列為高風險的東區個案也破百例，達101例！登革熱防治中心特別提醒，執行化學防治前，每戶都會收到緊急室內噴藥通知單，請民眾務必詳閱，噴藥前要將食物、餐具收好，如有養魚一定要暫時關閉打氣並將魚缸密閉。

台南本土登革熱確診累計達331例。經統計確診分布仁德區159例、東區101例、永康區38例、安南區10例、善化區3例、南區4例、北區8例、中西區1例、新化區2例、新營區1例、歸仁區4例，共11個行政區淪陷。繼仁德之後東區也破百例。

衛生局稍早修正病例總數並說明，昨（14）日統計病例中，有1例永康區由確診改判為二採，疾管署病例數往前遞補計算，產生1例誤差，因此今日累計病例數為331例，永康區累計為38例。

鑒於登革熱疫情嚴峻，一旦發生確診病例，依疾管署訂定指引，須立即於確診者居住地或活動地周遭50公尺內進行緊急戶內化學防治作業。防治中心主任蘇世斌特別提醒，執行化學防治前，每戶都會收到緊急室內噴藥通知單，請務必詳閱；噴藥前要將食物、餐具收好，如有養魚，一定要暫時關閉打氣並將魚缸密閉，另環境不要過度包覆，以免病媒蚊躲藏其中。

此外，噴藥期間，所有人員及寵物都應離開室內；噴藥後，應密閉1小時以上，使藥劑充分發揮作用殺死病媒蚊成蚊；1小時後建議戴口罩、穿著鞋子進入室內，將門窗打開通風30分鐘再進入室內，後續可用濕抹布充分擦拭清潔。

防治中心持續在仁德區、歸仁區、永康區和北區設置採檢站，另37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務，請有疑似登革熱症狀，且有登革熱流行區域活動史的市民，應儘速主動前往接受篩檢。

防治中心持續在仁德區、歸仁區、永康區和北區設置採檢站。（南市衛生局提供）

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