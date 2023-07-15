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    開啓城市外交新頁 台南與日本前首相安倍晉三故鄉山口縣締盟

    台南市長黃偉哲（左）、日本山口縣知事村岡嗣政（右）代表簽署交流協定，深化台日友誼。 （台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）、日本山口縣知事村岡嗣政（右）代表簽署交流協定，深化台日友誼。 （台南市府提供）

    2023/07/15 19:02

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本山口縣是最挺台灣的日本前首相安倍晉三故鄉，今（15）日山口縣知事村岡嗣政率團到訪，並與台南市長黃偉哲簽署城市交流協定，促進觀光、物產、經濟合作發展，兩市締盟格外具有台日友好意義，開啟城市外交新頁。

    黃偉哲表示，今日台南與山口縣順利完成締盟，必須感謝安倍晉三前首相胞弟、前防衛大臣岸信夫先生的大力促成，這不僅對兩市意義重大，更是台日友好的最佳見證。

    黃偉哲說，台南的蝴蝶蘭、芒果等農特產盛名，並有獨特的關仔嶺泥漿溫泉，以及全台歷史最悠久的曾文水庫馬拉松等等，而山口縣同樣產業種類豐富且觀光發達，兩市有很多合作面向，後續交流信心滿滿，未來台南民眾會品嘗到山口縣出產的蘋果、和牛及獺祭清酒等，視為日常的享受之一。

    村岡嗣政表示，前（2021）年雙方議會締結姊妹會，去（2022）年山口縣也在台南展示傳統工藝品，雙方交流頻繁，進而確信台南與山口縣定能在觀光、物產及經濟等領域深化合作。他並感謝黃偉哲市長每年贈送來自台南的芒果，而且推薦台南古都馬拉松，身為跑者的他躍躍欲試，期待未來進行相關交流。

    村岡知事也介紹山口縣觀光資源豐富，擁有美食、溫泉及優美自然景觀，也有頗受歡迎的下關馬拉松、單車旅行等等，明（16）日將在林百貨舉辦觀光物產交流活動，期待讓更多民眾來認識山口縣。

    市府表示，日本山口縣於位日本本州最西部，明治維新時代以來，眾多日本首相及重要政治家如伊藤博文前首相、岸信介前首相、安倍晉三前首相及岸信夫前防衛大臣皆出身於該縣。

    日本山口縣知事村岡嗣政（前排坐位右2）率團到訪，與台南市長黃偉哲（前排坐位右3）及南市府團隊合照留念。（台南市府提供）

    日本山口縣知事村岡嗣政（前排坐位右2）率團到訪，與台南市長黃偉哲（前排坐位右3）及南市府團隊合照留念。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）向日本山口縣知事村岡嗣政（右）介紹台南蘭花，並邀請明年來參加「台南400」台灣燈會、國際蘭展等系列活動。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（左）向日本山口縣知事村岡嗣政（右）介紹台南蘭花，並邀請明年來參加「台南400」台灣燈會、國際蘭展等系列活動。（台南市府提供）

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