全國產業規模最大台南龍眼蜂蜜評鑑比賽 父女檔贏得特等首獎

黃國珍、黃宸柔父女檔勇奪特等獎第1名。（記者吳俊鋒攝）

2023/07/15 15:14

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的養蜂規模為全國最大，市政府今天舉辦龍眼蜂蜜年度評鑑頒獎典禮，共有35位得主，西港的黃國珍、黃宸柔父女檔，勇奪特等第1名，另外還有父子檔的江順良與江家豐、蔡炳煌與蔡勝貿，以及夫妻檔的田偉志與廖若嘉、林清田與卓雪玲，家族攜手或接力，傳承產業。

截至去年的統計，台南龍眼蜂蜜產量約1312公噸、年產值3.12億元，現有19個產銷班、成員248人，養蜂戶數、飼養箱數，以及產業規模等，都是國內第1，因此全市評鑑的比賽，一直被視為養蜂界的年度盛會。

今天的頒獎典禮在新化果菜市場舉行，市長黃偉哲專程出席，感謝蜂農對養蜂產業的奉獻，辦理評鑑活動，就是要選拔出最甜蜜的、最優質的龍眼蜂蜜，推薦給國內的消費者。

農業局統計，台南龍眼種植面積有3678公頃，全台第一，蜜源相當充足，養蜂戶數與箱數逐年增加，為提升蜂蜜品質，並協助銷售，且嚴格把關食安，維護消費者權益，因此辦理國產龍眼蜂蜜評鑑。

農業局也積極輔導蜂農通過產銷履歷驗證，目前已有23位取得，兼顧了友善環境與健康安全，民眾購買時，要認明蜂產品瓶身上的國產蜂產品證明標章，以及產銷履歷農產品標章。

這次評鑑參賽者來自各個行政區，包含楠西、歸仁、東山、六甲、西港、白河、南化等，共35人得獎，特等獎13名、頭等獎22名頭。

另外，陳世欽、江文仁、江順良、蔡勝貿、邱品嘉、吳美秋、江家豐、李宗銘、黃聖恩、田偉志等10位參加全國龍眼蜂蜜評鑑也獲獎。

72歲的黃國珍養蜂已有56年之久，現場資歷最久，女兒黃宸柔從小也開始幫忙，原本是上班族的她，13年前也回家接棒，與父親一起打拚。

父女倆攜手經營自家的新隆興養蜂場，住靠海的西港，卻長年往山裡跑，黃國珍持續以其專業經驗，協助穩住生產品質，行銷部分則由黃宸柔負責，逐漸打響名號；對外參賽，屢創佳績。

楠西區廣興蜂業的邱品嘉，退伍不久就返家接棒，他是第3代，除了傳承父執輩的技藝之外，也到農改場受訓，了解更多新的觀念與知識，相當上進，生產品質都維持一定水準，今年台南龍眼蜂蜜評鑑與全國龍眼蜂蜜評鑑，都拿到了頭等獎，表現優異。

獲得特等獎的康眉香，是第2代蜂農，歷屆參賽成績卓著，已建立市場口碑，目前她也擔任新化青農聯誼會副會長，協助推廣地方產業。

台南龍眼蜂蜜評鑑頒獎，市長黃偉哲歡迎各界踴躍選購在地優質的蜂蜜。（記者吳俊鋒攝）

新化區康眉香的龍眼蜂蜜，勇奪特等獎。（記者吳俊鋒攝）

楠西區的邱品嘉，在台南蜂蜜龍眼評鑑與全國蜂蜜龍眼評鑑都拿到頭等獎，表現優異。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法