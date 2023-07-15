台南勇奪8項台灣永續行動獎 搶下6都第1

台南長勝營區土地開發注重生態保護，並串聯當地NGO公民團體和社區大學，共同維護綠色隧道。（記者洪瑞琴攝）

2023/07/15 12:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年2023亞太暨台灣永續行動獎評選，台南市政府共奪得8座「台灣永續行動獎」，奪得3金、2銀、3銅成績，獲獎數排名6都第1，成為明年迎來「台南400」的最大賀禮。

南市政府表示，3座金獎中，環保局《空品智慧監控治理》，便是透過空氣品質微型感測器的物聯網，讓工作人員能溯源查緝解、有效管制汙染，讓藍天日數比例於去（2022）年首度達到9成；衛生局結合科技推出《e護臺南保障市民健康》，建置「緊急醫療儀表板」，讓OHCA急救率去年提升至31.99％；交通局的《數位創新，臺南好停車》，透過設置大數據系統，提升路邊停車格位智慧化達75％，路邊停車使用率也提升至69％。

2座銀獎中，教育局的《低碳校園，永續臺南》，落實校園節水節電政策、環境教育，設置校園光電，目前已有231所學校參與計畫，並有25校通過5項標章認證成為低碳示範校園；水利局《綠道學，公民永續實踐》，以守護嘉南大圳景觀與鄉土文化為核心精神，建構兼具休憩、通勤功能的自行車道和林蔭綠帶，同時促進城鄉觀光產業發展。

3座銅獎項目，地政局的《樂活臺南、永續長勝》，彰顯土地開發注重如何降低對環境的衝擊，並串聯當地NGO和社區大學，共同維護綠色隧道，100％保留原地喬木；工務局的《道路挖掘資訊整合》，透過制定道路挖掘管理制度，整合區域挖掘案件，能效管理並達到實質減碳效益；經發局則以《推升觀光工廠永續實力》，結合產官學研提升工廠管理品質和行銷量能，現在通過經濟部工業局認證的觀光工廠已達23家，數量為全國第1，去年成功吸引170萬人次來訪，締造9.8億元的營業額。

台南市長黃偉哲表示，獲獎象徵市府努力施政成果，也讓外界看到台南怎麼運用科技創新、數位服務來解決市民的生活問題，淨零永續不能是紙上談兵或文宣口號，而是要在城市生活中落實，讓民眾漸漸有感，且還拿得出實績來，都相當不容易，「台南市用成績證明我們是做真的，而且是市府團隊和市民齊心努力去執行」。

台南通過經濟部工業局認證的觀光工廠23家，數量為全國第1，去年締造9.8億元的營業額。 （記者洪瑞琴攝）

南市交通管理透過設置大數據系統，提升路邊停車格位智慧化達75％。 （記者洪瑞琴攝）

台南觀光工廠結合美食，吸引遊客到訪。（記者洪瑞琴攝）

台南觀光工廠結合在地農產特色，提升產業收入。（記者洪瑞琴攝）

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