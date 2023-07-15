「醉上道」不應該 台南已公布280人違規酒駕累犯

台南市新公布15名酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

2023/07/15 11:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市新公布第28批酒（毒）駕累犯名單，15名累犯違規地點，分布在11個行政區，酒駕新制上路1年3個多月以來，累計已公布280人，貪好杯中酒的民眾可別心存僥倖「醉上道」！

南市交通局表示，這次公布違規地點分別在歸仁區1名、東區2名、善化區3名、北區1名、七股區1名、下營區1名，將軍區1名、中西區1名、安南區1名、新市區1名、永康區2名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

南市交通局表示，酒駕新法已於去（2022）年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「臺南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人若有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市新公布15名酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

台南市新公布15名酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

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