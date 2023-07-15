為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    「醉上道」不應該 台南已公布280人違規酒駕累犯

    台南市新公布15名酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

    台南市新公布15名酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

    2023/07/15 11:27

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市新公布第28批酒（毒）駕累犯名單，15名累犯違規地點，分布在11個行政區，酒駕新制上路1年3個多月以來，累計已公布280人，貪好杯中酒的民眾可別心存僥倖「醉上道」！

    南市交通局表示，這次公布違規地點分別在歸仁區1名、東區2名、善化區3名、北區1名、七股區1名、下營區1名，將軍區1名、中西區1名、安南區1名、新市區1名、永康區2名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

    南市交通局表示，酒駕新法已於去（2022）年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「臺南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

    交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人若有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    台南市新公布15名酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

    台南市新公布15名酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

    台南市新公布15名酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

    台南市新公布15名酒駕累犯名單資訊。（南市交通局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    轎車下坡彎道衝山溝翻覆波及爬坡大貨車 駕駛酒測值1.09
    2023/07/13 08:59

    轎車下坡彎道衝山溝翻覆波及爬坡大貨車 駕駛酒測值1.09
    坦承酒駕肇事被訴 審判外自白無罪定讞
    2023/07/12 21:54

    坦承酒駕肇事被訴 審判外自白無罪定讞

    和感染說掰掰 小褲穿出大健康！
    「119」是警告數字？醉男撞斷電桿、隔月又車禍 5度酒駕慘了
    2023/07/10 09:52

    「119」是警告數字？醉男撞斷電桿、隔月又車禍 5度酒駕慘了
    霧峰警暑假防飆攔查 出動大重機4小時查獲酒駕、通緝犯、無照駕駛
    2023/07/09 20:51

    霧峰警暑假防飆攔查 出動大重機4小時查獲酒駕、通緝犯、無照駕駛

    「它」是飯店御用品牌 是建商銷售武器
    婦酒駕自摔回溯推算酒測值超標送辦 法官判無罪
    2023/07/09 11:20

    婦酒駕自摔回溯推算酒測值超標送辦 法官判無罪
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播