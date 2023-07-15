米其林指南台南入選3間 警方擔心交通環境不夠「國際化」

位於台南北區公園南路的西羅殿牛肉湯，店外不只有紅線，還緊鄰斑馬線、待轉區，由於鄰近火車站，上下班車流量相當大。（記者王捷攝）

2023/07/15 06:16

〔記者王捷／台南報導〕米其林指南餐廳7月台南入選3家，分別是西羅殿牛肉湯、黃家蝦捲及謝掌櫃海鮮粥，部分消費者期待下次有小吃摘星躍上國際，但警方更擔心交通環境不夠國際化，尤其三間指南，店外有畫紅線、黃線，觀光客湧入，怕會有一波檢舉潮，除了規劃停車空間，更希望有「米其林」大眾運輸專線，緩解觀光交通潮。

北區公園南路的西羅殿牛肉湯，店前有紅線，還緊鄰斑馬線與待轉區，生意做上車道，白天時還有攤販會在公園南路擺攤賣菜，轄區警五分局表示，西羅殿牛肉湯賣到下午一點，人潮就會舒緩。

五分局指出，今年西羅殿牛肉湯附近的檢舉違停量有14件，附近有知名拉麵店寶來宣、阿憨鹹粥及近年開幕的富治串燒，其中串燒店的違停檢舉最多，除了路邊、台南公園周邊的停車格位，最近的大型停車場，是距離1、2公里的台南轉運站，如果要退縮道路新增停車格，可能會影響車流量。

中西區西和路上的黃家蝦捲，位於住宅區，店家把一樓車庫改成店面，店外是一整排黃線，除了斜對面小康公有市場零星的汽車停車格外，跨轄到北區好事多附近，約1公里外有公有停車場。

轄區警二分局指出，黃家蝦捲今年取締、告發18件違停檢舉，該店週五、六等兩天公休，其餘5天營業時段是下午2時至晚上7時，營業時段不長。

警四分局管轄的安平區謝掌櫃海產粥，該店設在廟壽宮的土地，並非人行道，不受交通管理處罰條例規範，但該店位於古堡街商圈，對面有知名的阿財牛肉湯，安平在地人常吃的劉家意麵、廟邊海產攤，即使私有地可以停機車，但也無法消化大量汽機車。

綜合警方建議，必比登或指南小吃攤大多在路幅小或難停車的位置，但增設路邊停車格又必須退縮道路，可以考慮在市區設置立體停車場；另外，米其林的宣傳會吸引國際觀光客，國際觀光客大多依賴大眾交通，而台南的大眾交通少有「任務性」的專車，如果可以規劃「米其林」路線，在特定期間開放，並在車上導覽，或許能舒緩觀光引起的交通阻塞。

位於中西區西河路的黃家蝦捲，設立在住宅區，用透天宅的車庫改裝成店面，店外是整條黃線。（記者王捷攝）

位於安平區古堡街商圈的謝掌櫃海產粥，設點在廟壽宮的土地，不受交通管理處罰條例規範，但警方認為，由於附近也有許多名店，若觀光客大量湧入，私人土地也無法消化停車輛。（記者王捷攝）

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