去除「行人地獄」污名 台南舊城區完成21處路口行人專用時相

南市民生路、永福路口啟用行人專用時相。（台南市交通局提供）

2023/07/14 22:32

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為積極提升行人穿越路口，南市交通局率先全面盤點舊城區有行人通行需求路口，並針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊等21處路口，優先設置行人專用時相、行穿線退縮、行人號誌早開等交通設施，已經陸續設置完成，後續將觀察實施成效外，並持續擴大盤點區域及設置路口。

交通局表示，行人專用時相是透過號誌管控，將行人與車輛通行時間完全區隔，對於行人的保障效果最佳，以舊城區作為優先示範區，針對舊城區內的學校、古蹟、廟宇及商圈等靠近人潮聚集點並有一定行人量的路口，選定21處路口優先設置，後續將配合工務、教育等相關單位，共同完成「百大路口行人安全計畫」。

交通局表示，永福路與中正路口等7處路口的行人專用時相設施已於5月間完成啟用，現在又新完成海安路與中正路口、海安路與尊王路口、永福路與南寧街口、公園路慈音街口及永福路民生路口等14處路口，以因應暑假期間觀光客造訪舊城區時的步行需求，下一階段預計在暑假開學前，針對學校週邊路口進行優化，將再完成10至20處左右的路口，以保障學童上放學步行的安全。

交通局表示，啟用行人專用時相的路口，初期先設定於每日上午5時30分到晚上12時運作行人專用時相，實施期間相對會壓縮車輛可通行綠燈時間，預期可能會產生壅塞及增加車輛通過路口的時間，交控中心將會配合觀察行人使用狀況及車流紓解情形，在不減損行人安全的前提下，滾動檢討調整號誌秒數或行人專用時相運作時段，提醒用路人經過這些路口，注意號誌變化並遵循車輛與行人號誌行進，以確保安全。

南市中西區忠義路、成功路口已實施行人專用時相。（記者洪瑞琴攝）

台南舊城區優先完成21處路口行人專用時相。（台南市交通局提供）

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