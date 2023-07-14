落漆！ 竹聯幫「武鬥派」轉型做詐騙 11人落網

警方查扣的證物，其中有個代表弘仁會的匾額。（警方提供）

2023/07/14 19:44

〔記者王捷／台南報導〕竹聯幫弘仁會過去是傳統武鬥派，但去年2月在台南開了分會，原來專長詐騙的主嫌黃姓男子，向急於轉型的弘仁會自薦，要把台南作為詐騙基地，替幫派提供金援，一年多來不法獲利千萬，但底下的非法成員無法管控，時常在台南地區押人、鬧事，警四分局跟刑事局、永康分局合作半年，13日晚上將黃男逮捕，台南地院裁定羈押禁見。

據警方調查，30多歲的黃男曾是詐騙集團成員，之前在日本從事詐騙犯罪，疑似與另一團由國人組成的詐團起衝突，雙方在日本鬥毆滋事，兩年前因此被遣返；黃男回到台南後與傳統幫派竹聯幫弘仁會搭上線，以詐騙專長交換開設分會，替幫派提供金援，還高調在飯店舉辦春酒，引起警方注意。

後來，黃男打著弘仁分會招牌，在台南吸收年輕人加入，但這些不法成員不受控制，分會旗下許多組長各自為政，在台南持槍擄人，甚至丟出炸裂物，四分局在半年前與刑事局合作，打算將分會剷除。

在幾件詐騙擄人案中，警方掌握弘仁會擄走被害人，強迫他們申請人頭帳號的線索，他們的詐騙模式大多是投資型詐騙，把網路釣魚的工作外包，不法成員大多是負責執行擄人、洗錢工作，還在台南設立一間水產行做據點。

警方到水產行攻堅時，店內只有一個弘仁會相關匾額，但連一個冰箱都沒有，檢察官指揮警方，在半年來陸續收網，逮捕了10名成員，藉由這些人的供詞與證據，在前天終於逮到主嫌黃男，在移送後也被南院裁定羈押。

有詐騙經驗的主嫌黃姓男子，一年多前以與傳統幫派竹聯幫的弘仁會搭上線，並在台南成立分會。（警方提供）

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