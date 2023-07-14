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    台南後壁區3年遇4次休耕 推廣契作高粱明年衝200公頃

    台南後壁區1期作休耕，有116公頃契作種高粱，陸續採收中。（記者楊金城攝）

    台南後壁區1期作休耕，有116公頃契作種高粱，陸續採收中。（記者楊金城攝）

    2023/07/14 18:42

    〔記者楊金城／台南報導〕台南「糧倉」後壁區3年遇到4次休耕，衝擊農民種稻和稻米產業鏈，後壁區農會今年一期作推廣契作高粱116公頃，明年一期契作高粱希望衝到200公頃的目標。

    後壁區農會總幹事林怡歆說，氣候變遷加劇，明年一期作是否再停灌休耕無法預測，推廣種植釀酒用的高粱，是提供農民另一農作選擇，高粱節水抗旱，金門酒廠的契作價1公斤21元，還有轉作獎勵金1分地4500元，收益也不差，希望拉高明年一期後壁高粱面積。

    後壁農會與台南區農改場朴子分場、農糧署南區分署今天（14日）在後壁白沙屯雜作區舉辦高粱觀摩，教導農民栽培管理知識，提高農民轉作高粱的意願。

    金門酒廠在台與基層農會合作推動契作高粱計畫3年，明年是第3年，今年學甲一期作休耕推廣契作高粱801公頃最多，後壁區1期作休耕也有116公頃種高粱，分布在白沙屯、菁寮田區。

    氣候變遷，南部降雨量減少，嘉南今年二期作第3到第6組灌區因缺水休耕，台南後壁區3000公頃農田3年來遇到4次休耕，今年更是首次全年一、二期作休耕，林怡歆說，原二期作種植硬質玉米的農民，對接續在翌年一期作栽種高粱的意願較高，對稻農的吸引力較低，但因應可能的休耕，提供種稻以外的另一選擇。

    如果缺水停灌，種植高粱除了可領取停灌休耕補償（種綠肥者1分地9600元、不種綠肥8500元，但不能領取原來的轉作獎勵金4500元），還可有契作收入。

    台南後壁白沙屯雜作區今天舉辦高粱觀摩，教導農民栽培管理知識，提高農民轉作高粱的意願。（記者楊金城攝）

    台南後壁白沙屯雜作區今天舉辦高粱觀摩，教導農民栽培管理知識，提高農民轉作高粱的意願。（記者楊金城攝）

    台南後壁白沙屯雜作區今天舉辦高粱觀摩。（記者楊金城攝）

    台南後壁白沙屯雜作區今天舉辦高粱觀摩。（記者楊金城攝）

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