死亡率達20％！第二型登革熱病毒現蹤 南市衛生局：嚴防不同型感染

市府副秘書長邱忠川今天率隊稽查青年路鐵路地下化C213及C214工程，當場查獲1處陽性孳生源。（南市府提供）

2023/07/14 18:22

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增11例登革熱確診病例，目前累積病例為322例。衛生局提醒，近期國內已出現第二型本土登革熱病例，臨床上重複感染不同型別登革病毒，可能導致嚴重出血或嚴重器官損傷等重症，未即時就醫死亡率可達20%，請民眾切勿輕忽。

台南新增11例登革熱確診病例，其中仁德及永康各增4例、東區2例、安南區1例，目前累積達322例。先前國內本土登革熱病例皆以第一型為主，日前高雄出現首例登革熱第二型病例。衛生局指出，登革病毒共可分為四種血清型，每種皆具感染致病能力，有可能重複感染不同型別登革病毒，並引發不同程度的免疫反應，重則可能出現腹痛、呼吸困難、持續嘔吐、四肢濕冷、肝臟腫大等，甚至導致嚴重出血或嚴重器官損傷等重症，未即時就醫死亡率可達20%。

衛生局表示，尤其本次疫情確診者多半為年長者，加上本身如又帶有慢性病史者，更是登革熱重症的高風險族群，應多加留意自身健康狀況，倘出現疑似症狀勿自行服用成藥，應立即就醫接受NS1快篩及妥適治療。

市府副秘書長邱忠川今天持續率環保局、衛生局及工務局稽查人員，至青年路鐵路地下化C213及C214工程地點進行稽查，當場查獲1處陽性孳生源，已立即採樣告發及投藥處理，並責成工地負責人立即改善。

防治中心持續在仁德區、歸仁區、北區和永康區設置採檢站，為市民提供採檢服務。另37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢，請有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的市民，應儘速主動前往接受篩檢。

台南市今天新增11例登革熱確診病例，已陸續完成化學防治作業。 （南市府提供）

防治中心持續在仁德區、歸仁區、北區和永康區設置採檢站。 （南市府提供）

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