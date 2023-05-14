城隍爺2次出手！ 大駕引魂「頭籤」都是他 曝感受大不同

全臺首邑縣城隍廟祀奉全國極少數的兒童守護神「童子爺」。（記者王姝琇攝）

2023/05/14 17:13

〔記者王姝琇／台南報導〕全臺首邑縣城隍廟祀奉全國極少數的兒童守護神「童子爺」，此次3歲女童車禍身亡的靈識，昨晚被城隍大駕帶回就是請託童子爺暫時安置。同是為亡魂牽引，城隍大駕頭籤郭宇澤也提及去年殺警案殉職員警和此次女童車禍案的不同感受。

府城特有大駕是由前後4人（即為四籤）肩扛的籐製神轎，是神明出外巡狩「辦公事」乘坐的轎子。四籤中與神明感應最強的就是頭籤（轎前第1位）。城隍大駕去年為殉職員警引魂，昨晚又引領女童靈識，兩次都是由郭宇澤擔任頭籤重任。

府城大駕有「超跑」之稱，就是因神轎飛速前進，考驗四駕體力、反應與默契，昨晚大駕返廟時突然一陣停頓，所有人隨著頭籤腳步放慢速度、超緩步前進；一時間所有人都摸不著頭緒，回神才意識過來大駕引回的是小朋友，深怕她跟不上。

郭宇澤說到，殺警案感覺得到冤屈較重「不好請」；而這次女童案城隍爺特別指示「走慢一點」，感覺是擔心她跟不上大駕「超跑」的速度，我們就放慢腳步走回廟裡，兩者感受大不同，這也是大駕第一次遇到小朋友的個案，回到廟裡便指引給「童子爺」暫且安置，幫她申冤。

郭宇澤說，童子爺是小朋友的守護神，這裡可能是全國唯一，玉皇大帝賜封給縣城隍爺的部將，也提供信眾拜契子，目前有文字紀載的童子爺契子已經110歲；昨天女童靈識也是交給童子爺，後續再看城隍爺和童子爺要如何幫助女童圓滿。

這尊泥塑童子爺已有超過200年歷史，祂的神衣前小口袋裝滿銅板，早期小朋友都會來這邊和童子爺「以錢換錢」，不僅可以帶來財運，也庇佑小孩「好育飼」。

城隍大駕去年為殉職員警引魂，昨晚又引領女童靈識回城隍廟，兩次都是由郭宇澤（圖最前）擔任大駕頭籤。 （記者王姝琇攝）

擔任大駕頭籤（轎前第1位）不僅與神明感應最強，還得有過人的體力才能勝任。（記者王姝琇攝）

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