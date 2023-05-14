安平兩派酒客從酒店打到菸酒行疑有開槍 警追出21人送辦

台南安平安億路上的菸酒行遭到砸毀。（圖：民眾提供）

2023/05/14 16:24

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市安平區安平路1家酒店在今天凌晨發生兩派酒客衝突鬥毆，26歲陳姓男子在酒店要離開時疑不滿不認識的另方酒客19歲黃姓男子在看他，陳對黃嗆說「看啥小」，黃跟友人打傷陳臉部，雙方再約到安平安億路1家菸酒行談判，陳帶朋友前往談判破裂，陳男一方率眾砸店，警方到場先後帶回兩派21人、依聚眾鬥毆罪嫌法辦。

據了解，在安平路酒店發生衝突導火線的26歲陳男是永康、歸仁一帶的人；19歲的黃男與安億路菸酒行老闆有認識，是安平地方的人，但黃男與陳男並不認識。陳、黃兩人各自與朋友到安平路這家酒店喝酒消費，雙方坐在不同的包廂。

直到14日凌晨3點許，陳男要離開酒店時，疑不滿黃姓男子在瞧他，陳對黃嗆說「看啥小」，黃不甘被嗆與朋友聯手打傷陳男臉部。雙方進一步相約到安平區近林默娘公園的安億路1家菸酒行談判，這家菸酒行老闆與黃男有認識。

陳、黃兩方人馬在菸酒行門外談判，可能一言不合又引發衝突，陳男一方人馬動手砸毀大門玻璃與店內部分陳設，菸酒行外的轎車玻璃也有破損；衝突過程中，疑有人開槍，但無人受到槍傷。陳方人馬逞凶後搭多輛車子逃離。

轄區南市四分局警方接獲報案後，前往安平菸酒行內儲物櫃查扣未擊發的子彈31發、開山刀、球棒與K他命毒品等物證，但未發現槍械；菸酒行2樓破裂的玻璃有銅金屬反應，懷疑在談判時可能有人開槍，鑑識人員封線現場採證，但在現場未發現遺留有子彈彈殼。

警方並在菸酒行2樓查獲包括19歲黃男在內的8男4女；接著持續追查到陳男（陳到14日下午3點多尚未到案）一方的4車9人到案接受調查。警方蒐證認為還有其他人車涉案，持續追查及連絡陳男到案。

由於案發第二現場菸酒行前身是1家海產店，這家海產店先前是安平地方1位知名人士租用經營，後因疫情影響熄燈關店，房東把店址轉租給他人經營菸酒行。據警方初步了解，該菸酒行與安平這位地方人士並無關連性。

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警方在台南安平菸酒行內起獲子彈、開刀山與球棒等物證。（圖：民眾提供）

警方在台南安平菸酒行內控制在場的8男4女。（圖：民眾提供）

台南安平安億路上的菸酒行大門遭到砸毀。（圖：民眾提供）

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