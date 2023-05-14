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    首頁　>　臺南市

    男扮女裝假藉借錢騷擾女性 檢警列車逮人並聲押

    詹男於5月4日在台南市犯案後逃離現場的穿著影像。（圖：警方提供）

    詹男於5月4日在台南市犯案後逃離現場的穿著影像。（圖：警方提供）

    2023/05/14 13:38

    〔記者王俊忠／台南報導〕平日愛好穿女性衣裙在各縣市火車站出沒、向他人借錢騷擾的苗栗31歲詹姓男子，今年5月4日曾到台南市區中山路段向1女子借錢、騷擾。轄區二分局警方獲報通知各友軍協助查緝。13日下午台南警方得知詹男在嘉義未買車票強行搭火車南下，員警會同鐵路警察在台南站的列車車廂廁所逮到躲藏的詹嫌，依法偵辦並請檢方以預防性聲請羈押。

    據了解，有詐欺、性騷擾等素行的詹姓男子，平日喜好穿著女性衣裙在各縣市火車站出沒，今年5月4日，詹男曾到台南市區中山路段，以借錢搭車為由刻意搭訕路旁1名女子，期間詹以手背不經意碰觸，讓女子感覺有異、欲撥打電話聯絡朋友，詹才慌忙逃離現場。

    受害女事後仍感到不安，於11日向南市警局第二分局博愛派出所報案，員警受理後馬上調閱監視器、過濾可疑人等，鎖定涉案的詹男，也查知其以類似手法分別在台北、高雄等地犯案，為防止其再犯，即報請台南地檢署檢察官核發拘票。由於詹男行蹤不定，南警專案小組除派員北上其苗栗住處埋伏查捕未果，並通報各警察機關協助注意查緝。

    13日下午2點許，南市二分局警方接獲鐵路警察局嘉義派出所員警通報有1男子穿女裝、未買票強行搭坐火車南下，該男扮女裝與南市警二分局查緝對象特徵相符，由博愛所員警趕赴台南火車站等候火車到站，在台鐵站務人員與鐵路警察協助下，警方進入火車某車廂廁所內將躲在裡面的詹嫌拘捕到案，訊後依強制、詐欺及性騷擾防治法等罪嫌移送法辦，並建請檢察官聲請羈押，以防制再犯。

    南市警二分局表示，詹男屢次以借錢為由，在全台火車站周邊趁機騷擾女性民眾，破壞社會秩序，此次二分局員警迅速鎖定嫌犯身分，迅速逮到曾嫌；同時研判曾嫌不排除另涉其他案件，民眾如有受害或相關線索請與南市警二分局偵查隊聯繫。

    5月13日下午，南市二分局員警在台南火車站的列車內廁所緝捕詹姓嫌犯（中穿女裝者）帶回調查。（圖：警方提供）

    5月13日下午，南市二分局員警在台南火車站的列車內廁所緝捕詹姓嫌犯（中穿女裝者）帶回調查。（圖：警方提供）

    警方依強制、詐欺、性騷擾防治法等罪嫌將扮女裝的詹姓男嫌犯（中者）送辦並建請檢察官聲押。（圖：警方提供）

    警方依強制、詐欺、性騷擾防治法等罪嫌將扮女裝的詹姓男嫌犯（中者）送辦並建請檢察官聲押。（圖：警方提供）

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