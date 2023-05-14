台南母女遭撞路口繞行快閃 台生瑞士男：道路、駕駛人不及格

眾多網友自發撐傘參與台南母女遭撞路口的繞行快閃、疾呼重視行人路權。（記者王俊忠攝）

2023/05/14 11:58

〔記者王俊忠／台南報導〕1對母女5月8日上午近10點許穿越台南市北區忠義路、成功路口被1名孕婦駕車左轉撞上，母親重傷、3歲女兒不治。今天（14日）母親節也是女童頭七，有網友發起今天上午串聯在全國多個縣市繞行路口要求重視行人路權，在事發路口也有數百人參與快閃活動。

14日上午9點半不到，忠義路、成功路口漸聚集人潮，時代力量南市黨部主任洪國峰、民眾黨南市黨部北中西區主任江明宗相繼現身；民眾黨南市黨部主委蔡宛秦也帶著3位寶貝孩子參加、疾呼行人路權不該再遭到漠視；前台南縣長蘇煥智也參與。

洪國峰與江明宗都說，他們都是從網路得知網友高勝發起的「10分鐘行人安全大富翁」快閃活動，自發性參與這有意義的事，沒有主辦方，大家約定好到路口商店騎樓聚合，各自手臂綁白繃帶、拿康乃馨花或標語、手撐傘，象徵為行人撐起保護傘，在上午9點50分到10點這10分鐘持續繞行案發路口的斑馬線穿越道。

由為身亡女童小名叫「薇薇」，江明宗說，現場播放歌曲《小薇》表達追思。上午9點50分一到，參與網友自發撐傘走過斑馬線，約有數百民眾參加，過馬路的人潮多到溢出馬路上，到場維持秩序的台南員警連忙協請民眾快進入騎樓，同時疏導過往交通車輛，避免發生意外。

來自瑞士的24歲青年賀約翰說，他在高雄出生、長大，住過台北與台南，發現台灣的道路環境與車輛駕駛人觀念的確都「不及格」，台灣車禍死傷人數是日本的5倍，行人路權該更受到重視，台灣的道路設計與駕駛人、民眾交通教育都需要全面提升，「因為自己走路時也遇到不禮讓行人的車子」。

已宣布參選下屆總統選舉的前台南縣長蘇煥智撥空到場參與過路口快閃，他說這對母女遭撞的車禍不幸，讓人感到難過，像案發地路口沒有汽車左轉燈號，一般汽車左轉時常會急著通過、疏於注意車速；另，路口的行人穿越道應向內退縮5公尺劃設，這兩點能強化行人過路口的安全性。

眾多網友自發撐傘參與台南母女遭撞路口的繞行快閃、疾呼重視行人路權。（記者王俊忠攝）

民眾黨南市黨部主委蔡宛秦帶著三名兒女參與路口行人安全繞行快閃。（記者王俊忠攝）

眾多網友自發撐傘參與台南母女遭撞路口的繞行快閃、疾呼重視行人路權。（記者王俊忠攝）

前台南縣長蘇煥智（前右二）參與路口行人安全繞行快閃。（記者王俊忠攝）

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