獨家》城隍大駕出巡直衝3女童車禍現場 路祭「這樣指示」

城隍爺悲天憫人，一出駕稟告玉皇上帝後，首先就衝往事發現場做路祭。（記者王姝琇攝）

2023/05/13 22:01

相關新聞連結：

玄！城隍大駕夜巡突衝派出所 為台南2殉職警「做主」

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市北區全臺首邑縣城隍廟今晚降駕，為今年農曆7月底的大駕夜巡文化祭典做行前準備，大駕轎子無預警到日前3歲女童車禍身亡路口路祭，大駕也將女童殘餘靈識帶回城隍廟安置修行，等待「時辰到來」助其圓滿前往下個階段。

城隍大駕每年在農曆7月底至8月初期間「大駕夜巡」，是府城特有文化。去年台南殺警案2位殉職員警就是被城隍大駕從民權派出所帶回縣城隍廟安置，引起民眾圍觀與熱烈討論。今年大駕行前作業前幾天，縣城隍廟附近路口發生孕婦開車撞上走斑馬線母女車禍，3歲女童不幸身亡，城隍爺悲天憫人，一出駕稟告玉皇上帝後，首先就衝往事發現場做路祭，同樣引起民眾圍觀，現場分向島上還有不少民眾的獻花和禮品。

路祭結束後，女童由廟方主委黃百榮點上三炷香隨著大駕引領回縣城隍廟，由城隍廟牌樓進入直接回到廟內，期間大駕也從原本跑百米的速度，瞬間降到緩步前進，彷彿擔憂小女童跟不上隊伍般，回到廟內完成使命，並叮囑「時日未到」。

大駕指示，時日未到，暫且安置於縣城隍廟內。廟方人員解釋，女童尚有靈識在世間，城隍大駕前往女童車禍事發現場以九金九銀進行路祭，將女童靈識引回縣城隍廟暫且安頓，降駕指示女童「時日未到」，指的就是還未到她前往下個階段的時刻，暫置廟內修行，讓她接下來可以順利圓滿。

女童車禍現場分向島上還有不少民眾的獻花和禮品。（記者王姝琇攝）

城隍大駕今晚衝往北區成功路和忠義路口的車禍事發現場做路祭。（記者王姝琇攝）

大駕指示，時日未到，暫且安置於縣城隍廟內。（記者王姝琇攝）

城隍爺一出駕依慣例需先前往玉皇宮稟告玉皇上帝。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法