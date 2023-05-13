為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    母女過斑馬線遭撞！台南盤點舊城區 優先增設行人專用時相路口

    台南市中西區永福路與友愛街口新增行人專用時相。（記者洪瑞琴攝）

    台南市中西區永福路與友愛街口新增行人專用時相。（記者洪瑞琴攝）

    2023/05/13 21:45

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南目前已有42處行人專用時相路口，但日前不幸發生1對母女走斑馬線遭撞，造成3歲女童身亡憾事，南市交通局全面盤點舊城區需求路口加速增設，針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊等15處路口優先設置，包括該事故地點路口，6月底前全部完成。

    南市交通局局長王銘德指出，行人專用時相是透過號誌管控，將行人與車輛通行時間完全區隔，對於行人的保障效果最佳，這次率先鎖定舊城區成功路以南、府前路以北、國華街以東、公園路（南門路）以西的範圍作為優先示範區，該區內因有多所學校、古蹟、廟宇及商圈等，靠近這些人潮聚集點路口都具備一定的行人量，經盤點後優先選定15處鄰近路口加以設置。

    其中，6處路口僅需增繪對角行人穿越道標線及調整號誌時制設定，已於12日優先於永福路與民權路口、永福路與友愛街口2處路口設置啓用，其餘忠義路與友愛街口、忠義路與民權路口、成功路與赤崁街口、永福路與中正路口等4處路口預計下週內設置啓用。

    另外，公園路與慈音街口、忠義路與民生路口、忠義路與成功路口（事故地點）、永福路與民生路口、國華街與民權路口、國華街與民生路口、國華街與中正路口、國華街與友愛街口、新美街與民權路口等9處路口，因尚需額外補足相關交通設施，預計6月底前陸續完成，以因應暑假期間大量觀光客造訪舊城區的步行需求。

    交通局表示，行人專用時相路口，初期先設定每日上午5時30分到晚上12時運作，相對會壓縮車輛可通行綠燈時間，預期可能會產生擁塞及增加車輛通過路口時間，交控中心將會配合觀察行人使用狀況及車流紓解情形，在不減損行人安全前提下，滾動檢討調整號誌秒數或行人專用時相運作時段。

    陳姓民眾表示，有行人專用時相路口，「過馬路感覺比較安全」，希望市府趕快改善完成；林小姐則認為，對於不遵守交通規則及搶快違規行為加重罰則，也應一併檢討修法，才能發生嚇阻作用進而導正駕駛習慣。

    南市中西區永福路與民權路口新增行人專用時相。（南市交通局提供）

    南市中西區永福路與民權路口新增行人專用時相。（南市交通局提供）

    台南市交通局盤點增設15處行人專用時相路口。（南市交通局提供）

    台南市交通局盤點增設15處行人專用時相路口。（南市交通局提供）

    台南8日發生1對母女走行人斑馬線遭撞，3歲女童身亡悲慟憾事，事故發生地點路口庇護島，至今仍有民眾獻花與玩具致哀。（記者洪瑞琴攝）

    台南8日發生1對母女走行人斑馬線遭撞，3歲女童身亡悲慟憾事，事故發生地點路口庇護島，至今仍有民眾獻花與玩具致哀。（記者洪瑞琴攝）

    台南於5月8日發生1對母女走行人斑馬線，3歲女童遭撞不幸身亡憾事，該事故地點路口將增設行人專用時相。 （記者洪瑞琴攝）

    台南於5月8日發生1對母女走行人斑馬線，3歲女童遭撞不幸身亡憾事，該事故地點路口將增設行人專用時相。 （記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南3歲女童車禍亡！民眾放糖果餅乾好不捨 員警3建議改善交通
    2023/05/10 06:23

    台南3歲女童車禍亡！民眾放糖果餅乾好不捨 員警3建議改善交通
    台南孕婦駕車撞上母女行人！母捲車底受傷、3歲女童不治
    2023/05/08 12:15

    台南孕婦駕車撞上母女行人！母捲車底受傷、3歲女童不治

    慧炬5/21公益論壇 探討AI等當前議題
    台中行人地獄？日籍婦走斑馬線遭左轉小貨車撞傷
    2023/04/11 19:09

    台中行人地獄？日籍婦走斑馬線遭左轉小貨車撞傷
    台中母抱子步行橫越馬路 機車閃不及碰撞釀3傷
    2023/02/05 17:55

    台中母抱子步行橫越馬路 機車閃不及碰撞釀3傷

    換季皮膚騷癢難耐 翻轉異膚治療觀念
    走斑馬線遭砂石車輾過……宜蘭女國中生腦死 家屬忍痛器捐遺愛
    2023/01/06 19:03

    走斑馬線遭砂石車輾過……宜蘭女國中生腦死 家屬忍痛器捐遺愛
    台中老翁違規穿越馬路 被轎車撞飛慘死
    2022/12/31 09:01

    台中老翁違規穿越馬路 被轎車撞飛慘死
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播