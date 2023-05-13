母女過斑馬線遭撞！台南盤點舊城區 優先增設行人專用時相路口

台南市中西區永福路與友愛街口新增行人專用時相。（記者洪瑞琴攝）

2023/05/13 21:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南目前已有42處行人專用時相路口，但日前不幸發生1對母女走斑馬線遭撞，造成3歲女童身亡憾事，南市交通局全面盤點舊城區需求路口加速增設，針對鄰近學校、觀光景點及市場商圈周邊等15處路口優先設置，包括該事故地點路口，6月底前全部完成。

南市交通局局長王銘德指出，行人專用時相是透過號誌管控，將行人與車輛通行時間完全區隔，對於行人的保障效果最佳，這次率先鎖定舊城區成功路以南、府前路以北、國華街以東、公園路（南門路）以西的範圍作為優先示範區，該區內因有多所學校、古蹟、廟宇及商圈等，靠近這些人潮聚集點路口都具備一定的行人量，經盤點後優先選定15處鄰近路口加以設置。

其中，6處路口僅需增繪對角行人穿越道標線及調整號誌時制設定，已於12日優先於永福路與民權路口、永福路與友愛街口2處路口設置啓用，其餘忠義路與友愛街口、忠義路與民權路口、成功路與赤崁街口、永福路與中正路口等4處路口預計下週內設置啓用。

另外，公園路與慈音街口、忠義路與民生路口、忠義路與成功路口（事故地點）、永福路與民生路口、國華街與民權路口、國華街與民生路口、國華街與中正路口、國華街與友愛街口、新美街與民權路口等9處路口，因尚需額外補足相關交通設施，預計6月底前陸續完成，以因應暑假期間大量觀光客造訪舊城區的步行需求。

交通局表示，行人專用時相路口，初期先設定每日上午5時30分到晚上12時運作，相對會壓縮車輛可通行綠燈時間，預期可能會產生擁塞及增加車輛通過路口時間，交控中心將會配合觀察行人使用狀況及車流紓解情形，在不減損行人安全前提下，滾動檢討調整號誌秒數或行人專用時相運作時段。

陳姓民眾表示，有行人專用時相路口，「過馬路感覺比較安全」，希望市府趕快改善完成；林小姐則認為，對於不遵守交通規則及搶快違規行為加重罰則，也應一併檢討修法，才能發生嚇阻作用進而導正駕駛習慣。

南市中西區永福路與民權路口新增行人專用時相。（南市交通局提供）

台南市交通局盤點增設15處行人專用時相路口。（南市交通局提供）

台南8日發生1對母女走行人斑馬線遭撞，3歲女童身亡悲慟憾事，事故發生地點路口庇護島，至今仍有民眾獻花與玩具致哀。（記者洪瑞琴攝）

台南於5月8日發生1對母女走行人斑馬線，3歲女童遭撞不幸身亡憾事，該事故地點路口將增設行人專用時相。 （記者洪瑞琴攝）

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