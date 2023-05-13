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    「台南400」主題曲遭藍議員批「台獨」 李宗霖：反助攻點閱翻倍成長持續中

    「台南400」主題曲〈慢慢變台南〉由金曲獎歌王謝銘祐（左）與同為台南人的饒舌歌手「大支」（右）共同創作。圖為2022年月7月20日在安平古堡發表情形。（記者洪瑞琴攝）

    「台南400」主題曲〈慢慢變台南〉由金曲獎歌王謝銘祐（左）與同為台南人的饒舌歌手「大支」（右）共同創作。圖為2022年月7月20日在安平古堡發表情形。（記者洪瑞琴攝）

    2023/05/13 22:06

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南我愛你、台南我愛你…」是台獨文化歌曲？台灣基進黨南市議員李宗霖在市議會質詢文化局，「台南400」主題曲在影音平台觀看次數只有2705次，有待宣傳加強，但遭國民黨議員批評質疑是台獨文化歌曲，反而「助攻」提高聲量，目前觀看已逾4千次，翻倍成長，人氣持續增加中。

    李宗霖在臉書PO文說，12日上午他在市議會質詢文化局長，「台南400」主題曲「慢慢變台南」製作的很不錯，還邀請金曲歌王謝銘祐以及大支獻唱，但是影音平台上只有2705次的觀看次數，顯見推廣行銷有待加強，想不到王家貞助攻說這是「台獨」歌曲，當天下午觀看次數已經突破3000次，「原來台獨才是最好的行銷」。他並在臉文貼上主題曲連結。

    李宗霖也提到台南400的活動宗旨「一起台南，世界交陪」，希望透過過去與未來的匯聚指引城市前行，希望未來活動上可以將西拉雅語、台語、英語等多元語言，在展覽、活動上匯聚，例如交陪（kau-pôe）這兩個字就是從台語出來的，使用羅馬字呈現可以呼應過去傳教士在台南的歷史，補上這些細節，讓「台南400」從本土出發，擁抱國際。

    〈慢慢變台南〉由台南在地金曲獎台語歌王謝銘祐，以及同為台南人的話題饒舌歌手「大支」，兩世代音樂人聯手打造，歌曲靈感來自台南日常生活，歌唱中重複「台南我愛膩、膩台南我愛膩」，還把意麵、碗粿、米糕、小卷米粉、牛肉湯等經典小吃串連，搭上懷舊風味十足的編曲，和大支輕快的快嘴饒舌超對味。

    據了解，國民黨市議員王家貞在議會說，聽到「台南400」主題曲這首歌，她的服務處就接到許多意見，「台南400」刻意截斷台灣與中國大陸這塊土地的連結，她要表達最大的不滿，並請局長不要太刻意推廣台獨文化的歌曲。南市文化局長謝仕淵則說明，主題曲沒有提到台灣認同的問題，也未涉及議員所指的台獨問題，大家可以自己去網路上聽就知道了。

    「台南400」主題曲「慢慢變台南」觀看次數已突破4000次。（擷自Youtube影音平台）

    「台南400」主題曲「慢慢變台南」觀看次數已突破4000次。（擷自Youtube影音平台）

    「台南400」主題曲「慢慢變台南」歌詞。（擷自Youtube影音平台）

    「台南400」主題曲「慢慢變台南」歌詞。（擷自Youtube影音平台）

    「台南400」主題曲「慢慢變台南」歌詞。（擷自Youtube影音平台）

    「台南400」主題曲「慢慢變台南」歌詞。（擷自Youtube影音平台）

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