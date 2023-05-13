天降媽祖雨！安平天后宮席開300桌 數千人撐傘穿雨衣吃平安宴

台南安平開台天后宮今晚舉辦平安，宴席開300桌，數千人撐傘、穿雨衣吃桌席成奇景。 （記者王姝琇攝）

2023/05/13 20:14

〔記者王姝琇／台南報導〕安平開台天后宮慶祝天上聖母1064年聖誕，今晚舉辦平安宴，席開300桌，敬邀200間交陪境參加。開席後15分鐘天空下起雨，由於沒有搭棚，數千人撐著傘或穿雨衣吃桌席成為奇景，仍沒有澆熄大家為聖母祝壽的熱情。主委盧友禮說，這是安平媽帶來的「媽祖雨」，庇佑國泰民安、風調雨順，獲得如雷掌聲！

安平開台天后宮今晚邀來自全國200多間宮廟齊聚，共同慶祝「安平媽」聖誕祝壽，活動由台語音樂製作人林垂立獻唱其創作的「安平媽祖」，搭配安平人編舞同慶揭開序幕。市長黃偉哲、民政局長姜淋煌及安平區長蕭泰華等人都到場獻上祝福。同時藉由熱鬧場合表揚優質遶境隊伍宮廟及轎班。

蕭泰華指出，去年天后宮盛大舉辦《壬寅年-上香山安平迎媽祖》活動，市府主辦遶境優質廟宇、轎班評比，但因疫情遲遲未表揚，藉由這次媽祖聖誕平安宴場合表揚，獲獎單位實至名歸，也期盼將優質宗教文化傳統代代傳承。

獲獎單位包括「優質廟宇」聖恩佛祖會；佳里子龍廟永昌宮；三靈殿、西㡣殿；杭州殿、開台天后宮、萬通宮。「優質轎班」評選出聖恩佛祖會快樂轎班會；子龍廟轎班會；信仰轎班會、高峰轎班會；府城忠福轎班會、坤心轎班會、萬通宮轎班會。

台南市政府表揚優質遶境隊伍宮廟及轎班。 （記者王姝琇攝）

台南安平開台天后宮今晚舉辦平安，宴席開300桌，桌席一望無際相當壯觀。 （記者王姝琇攝）

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