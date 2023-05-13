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    廣吉食品成立企業義消 黃偉哲授旗成軍驗收演練成果

    台南市長黃偉哲（前左）為廣吉「企業義消」授旗成軍。（第一大隊提供）

    台南市長黃偉哲（前左）為廣吉「企業義消」授旗成軍。（第一大隊提供）

    2023/05/13 23:52

    〔記者楊金城／台南報導〕台南近年推動企業成立義消，萬一遇上火警先自救減災，知名的廣吉食品台南後壁廠13日下午成立企業義消，提升第一時間應變能力，並進行消防搶救、人員疏散、傷患救助演練逼真。

    台南市長黃偉哲特地到場為廣吉「企業義消」授旗成軍，肯定公司善盡社會責任，提升自主防災，成為消防隊的夥伴，並呼籲南市有更多廠家跟進成立企業義消。

    包括台南市消防局副局長李政昌、第一救災救護大隊大隊長陳博文等人，視察「驗收」廣吉自衛消防編組、義消搶救演練。

    大新營地區第1支企業義消是生達製藥，廣吉成立第2支企業義消，目前有5名員工加入，由第一大隊協助訓練，義消人力持續招募中。

    陳博文說，有鑑於彰化聯華食品火警造成慘重傷亡，南市府本週召開跨局處會議，未來將舉辦兼具場所硬體安全與勞工安全管理、火災應變逃生演練的講習活動。

    廣吉食品台南後壁廠不但成立企業義消，也舉辦火災初期自主應變演練，以確保場所萬一發生災害能在第一時間及時處理，保障員工安全、避免財產損失擴大。

    演練特別在兵棋推演上，找出廣吉廠區在預防、自衛不足部分強化改善，再由廠區自衛消防編組人員演練，依不同災害啟動各項應變，進行通報、人員疏散、消防灌救、救護傷患，並與前來搶救的消防隊合作，演練提升雙方實地操作救災的經驗。

    台南市消防局長李明峯說，消防局將持續輔導企業推動自主防災，成立企業義消，幫助企業落實平時預防與災時搶救工作，對勞工和廠家更有保障。

    廣吉食品工廠自衛消防編組實地救災。（第一大隊提供）

    廣吉食品工廠自衛消防編組實地救災。（第一大隊提供）

    人員第一時間緊急疏散。（第一大隊提供）

    人員第一時間緊急疏散。（第一大隊提供）

    廣吉食品台南後壁廠與消防隊進行消防搶救、人員疏散、傷患救助演練逼真。（第一大隊提供）

    廣吉食品台南後壁廠與消防隊進行消防搶救、人員疏散、傷患救助演練逼真。（第一大隊提供）

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