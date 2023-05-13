椪餅、椪糖傻傻分不清 阿兜仔台南體驗「喇」椪糖

鴨母寮文創觀光協會今日舉辦「當我們『椪』在一起」活動。（記者王姝琇攝）

2023/05/13 21:31

〔記者王姝琇／台南報導〕歡慶母親節，鴨母寮文創觀光協會以「婦女福利．社區共好」為主題，今日舉辦「當我們『椪』在一起」活動，邀民眾動手製作古早味零食椪糖，及傳統椪餅煎月子餅，吸引數十對親子報名參加，就連外籍遊客也特地前來體驗，熱鬧滾滾！

現場小朋友玩得不亦樂乎，也直呼：原來阿嬤的零食是這樣來的；外籍遊客更是對椪糖製作過程如何「發起來」感到驚訝不已，也加入動手做的行列，幾經失敗最後終於成功，立刻拍照留念並與家人分享今天的特殊體驗。

今天活動由舊來發餅舖及陳亭妃、陳怡珍聯合服務處協辦，市議員陳怡珍也一同來體驗，現場由開基天后祖廟總幹事張炳泉等人協助示範，赤嵌朋派商圈發展協會顧問劉俊麟也來觀摩，而參與活動紀念品也很特別，每人都獲贈1包二砂糖。

鴨母寮文創觀光協會理事長胡海揚提及，很多小朋友沒有玩過「喇」椪糖，這味古早零食可說是阿公、阿嬤小時候的最愛，又稱做「發財糖」，材料就是二砂糖和黑糖，甜度爆表，現場準備了4組炭爐讓大家動手做做看。協會顧問巫啟后則說，盼透過親子互動歡度母親節，也藉此讓更多人認識早期特有的飲食文化。

舊來發餅舖老闆娘陳淑芬說，麻油椪餅煎蛋和薑片被稱做「月子餅」，是早年婦女坐月子時用來補身子的特色美食，起源乃因早期物資缺乏，窮苦人家沒錢吃麻油雞補身，現代很多人不但沒有看過月子餅，就連椪餅、椪糖都傻傻分不清。

鴨母寮文創觀光協會今日舉辦「當我們『椪』在一起」活動，阿兜仔也來體驗。（記者王姝琇攝）

現在許多年輕人分不清楚椪餅（左）和椪糖。（記者王姝琇攝）

鴨母寮文創觀光協會今日舉辦「當我們『椪』在一起」活動，10多對親子前來參加。（記者王姝琇攝）

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