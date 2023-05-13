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    台南研擬試辦取消機車兩段式左轉 交通局：還沒有時間表

    台南將試辦取消機車兩段式左轉，審慎評估中還沒有試辦時間表。 （記者洪瑞琴攝）

    台南將試辦取消機車兩段式左轉，審慎評估中還沒有試辦時間表。 （記者洪瑞琴攝）

    2023/05/13 14:57

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕機車兩段式左轉是否取消，常引民眾議論，台南市正研擬試辦取消機車兩段式左轉，將從舊城區府前路、民生路等主要幹道試辦。不過，交通局也評估，取消機車兩段式左轉仍需因地制宜且有相關配套措施，目前還沒有試辦時間表。

    機車兩段式左轉影響機車一族行的權益，尤其台南舊城區不少道路路幅較小，若路旁有停車格或違停，相對壓縮機車行駛空間，有時被逼到禁行機車的快車道與機車道之間，若要兩段式左轉又得切換車道到待轉格，險象環生。

    交通局正檢討逐步取消禁行機車的車道，部份原幹道兩線禁行機車已縮減到1線，例如連結北區和安南區交通要道的觀海橋，上下班尖峰時段車流量大，交通局重新規劃車道配置，取消最外側慢車道，改為汽機車共用車道開放機車使用；另外同時盤點其他舊城區幹道取消機車兩段式左轉的可能性，例如中西區府前路、民生路、臨安路等路段優先列入試辦路段。

    交通局長王銘德表示，交通部要求地方檢討內側車道行駛安全，台南配合全面檢討並盤點可行性方案，取消機車兩段式左轉是下一步研議試辦方向，初步盤點出所有該路型道路及討論優先試辦對象，只是還沒有時間表。

    王銘德表示，目前台南市區道路，機車可以直接左轉路段是少數，也尚未分析「直接左轉」和「兩段式左轉」肇事率差異，若試辦取消機車兩段式左轉，機車直接左轉也可能有車速過快、未禮讓的疑慮，必須審慎評估與相對應的配套措施，「試辦日期尚無時間表」。

    台南評估試辦取消機車兩段式左轉。（記者洪瑞琴攝）

    台南評估試辦取消機車兩段式左轉。（記者洪瑞琴攝）

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