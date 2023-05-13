台南市表揚55位模範媽媽 93歲周楊素蓮兒孫滿堂歡喜獲獎

市長黃偉哲、社會局長盧禹璁表揚高齡93歲的「慈暉媽媽」周楊素蓮（左3）。（記者王姝琇攝）

2023/05/13 12:13

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府社會局今天在虹韻文創中心舉辦「馨動時刻 Love Mommy」母親節感恩表揚活動，市長黃偉哲頒獎給55位模範媽媽，感謝其奉獻及辛勞，並祝全市媽媽們母親節快樂。

此次獲獎最高齡93歲的「慈暉媽媽」周楊素蓮，自幼就得幫忙分擔家務和農事，婚後夫妻倆勤奮工作、自給自足，如今5名子女成家立業，周楊素蓮也已是13個孫子女的阿嬤及7個曾孫的阿祖，家庭美滿。而她為家庭奉獻自我的身體力行與敦厚的教養，不僅是其家庭的模範，更足堪為慈暉母親表揚，以供社會仿效。

黃偉哲表示，母親是全天下最偉大的人，也是家裡幸福的泉源，現代母親除照顧家庭，還要負擔家計及子女教養責任，總是不辭辛勞默默付出且不求回報；為人子女要不吝表達對媽媽的愛和感謝，更要多陪伴及關心，呼籲每天說聲「媽媽我愛您」，並及時行孝，為社會帶來正向、溫暖的能量。

社會局指出，今年獲表揚的55位母親代表分別是由各區公所、原住民族事務委員會、家扶中心及身障團體選拔推薦，分別為慈馨媽媽3位、慈萱媽媽8位、原住民Ina2位、自強媽媽4位、慈暉媽媽38位。

今日活動除進行表揚之外，社會局也於現場發放活動口罩、宣導品及「媽咪尚鶴」給受獎媽媽，更貼心設置創意棚拍區，由專業攝影師為媽媽們和全家人一起留下美好回憶，讓媽媽有個難忘又具紀念性的母親節。

台南市政府社會局今天在虹韻文創中心舉辦「馨動時刻 Love Mommy」母親節感恩表揚活動。（記者王姝琇攝）

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