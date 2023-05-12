勞檢興富發台南2建案多項職安疏失 開罰並要求停工

興富發建設台南兩建案工地在勞動檢查後，對職業安全維護的疏失都拍照、紀錄。（南市勞工局提供）

2023/05/12 22:21

〔記者楊金城／台南報導〕勞動部職安署南區職業安全衛生中心與台南市勞工局今天（12日）針對興富發建設在台南兩建案工地全面實施勞動檢查，發現對職業安全維護有多項疏失，對工人作業有危險，除開罰也要求立即停工，直到改善複檢通過才能復工。

台南市勞工局局長王鑫基指出，興富發建設在台南安平區、安南區各有一個建案，皆由興富發建設子公司負責興建，經現場勞檢稽查時確實發現許多重大缺失，其中安平區建案違反營造安全衛生設施標準第19條第1項、同設施標準第5條以及同設施標準第45條第1款，現場立即要求停工，並處以新台幣13萬元罰鍰。

興富發在安南區和館段的建案，勞檢人員則分別針對該公司及承攬廠商進行檢查，其中該公司違反職安法27條第1、2、3款，營造安全衛生設施標準第19條、職業安全衛生設施規則第228條，現場要求停工並處以新台幣23萬元罰鍰。

承攬興富發安南區建案的廠商，則違反營造安全衛生設施標準第19條、同設施標準35條、職業安全衛生設施規則第228條、同設施規則第116條第3款、同設施規則第90條，勞檢單位要求停工並處以新台幣10萬元罰鍰。

王鑫基說，勞檢後要求興富發建設在台南兩建案立即停工，待廠商改善，申請複檢通過才能繼續施工。

南市勞工局說，據統計，興富發建設過去5年有9件重大工安事故，已接近勞動部職安署律定「加強高職災及高危險廠場檢查及指導執行計畫」類別之事業單位；為防止類似災害再次發生及展現南市府勞動檢查執法公權力之決心，將全面檢視興富發的建案，以降低職災發生率，維護人民生命財產安全。

南市勞工局後續也將針對全台南市57處有塔式起重機作業的工地加強檢查；另對多次發生重大職業災害以及長期漠視職場職業安全衛生之事業單位進行嚴格實施監督檢查，期望有效防止職業災害。

勞動部職安署與台南市勞工局針對興富發建設在台南兩建案工地全面實施勞動檢查，發現職業安全維護有多項疏失。（勞工局提供）

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