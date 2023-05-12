首次以拓本回顧台灣歷史 「碑傳台灣400年」成大歷史文物館展出

成大歷史系《史蹟勘考》創刊於1973年，是當時重要的學術期刊；2020年由陳文松老師復刊。（成大提供）

2023/05/12 21:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕過去需要歷經跋山涉水才能看到碑碣真跡，國立成功大學歷史系與國史館台灣文獻館、南市立博物館首度攜手合作，即日起至5月27日在成大光復校區歷史文物館推出「碑傳台灣400年珍藏拓本聯展」，展出31件歷經不同時代的碑碣拓本，呈現台灣400年來的人文歷史發展與地理環境變遷。

國史館台灣文獻館館藏豐富，在其前身台灣省文獻委員會時代，從1953年起，便展開全台碑碣拓本採集的工作。今（12）日聯展開幕式，國史館台灣文獻館主任秘書林明洲表示，這次聯展是館藏全台佚失碑碣拓本首次在南台灣展出，也是首次以珍藏拓本貫串台灣400年發展歷史，透過碑碣內容能夠了解地方史事、族群互動變遷、社會生活百態，希望未來能有更多人投入有趣的歷史工作。

「碑傳台灣400年珍藏拓本聯展」總策劃成大歷史系教授陳文松表示，展覽內容除了成大歷史系史蹟勘考小組師生共同採集的拓本，還有台灣文獻館將館藏原碑已佚失的拓本，原封不動的移到成大展出；台南市立博物館則展出自二次戰以來，所典藏的府城和南部重要文物及碑碣拓本。

為期兩週的展覽，展出拓本包括「沈有容諭退紅毛番韋麻郎等」碑（1604年-1620年間）、「施琅靖臺碑記」（1685年）、「重建烽火館碑記」（1768年）、「哆咯嘓大武壟派二社番租碑記」（1779年）、「命於臺灣建福康安等功臣生祠詩以誌事」（1788年）、「嚴禁胥吏苛索船戶陋規碑記」（1816年）、「三十三天天外天題詩碑」（1875年-1908年間）、「故鈴江團吉先生紀念碑」（1911年）、「鄭成功幼年學習文武碑」（1868年-1912年間）等共31件碑碣拓本，歷經不同時代。

值得一提的是，何培夫教授（1954-2022）自1982年任教成大歷史系以來，參與史蹟勘考並在其學術生涯當中，為台灣碑碣採集奠下豐厚基礎，貢獻於台灣文史，聯展期間也特別為其舉辦追思紀念專題演講、座談會與拓碑實作工作坊，希望讓大家能重視碑碣文資的保存維護。

成大校長沈孟儒表示，師生安全、綠色永續以及文化展覽是校園3大發展重點，樂見校園舉辦人文展覽豐富大學內涵，未來會全力支持該類型活動。

展場除展示拓碑流程及使用工具，設置「摹拓體驗區」讓民眾親手體驗拓碑樂趣。（成大提供）

「碑傳臺灣400年」聯展首次以拓本回顧臺灣400年，即日起到5月27日在成大歷史文物館展。（成大提供）

「碑傳台灣400年珍藏拓本聯展」今日開幕式，成大歷史系、國史館臺灣文獻館、台南市立博物館三方首度合作。（成大提供）

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