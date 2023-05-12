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    台南水果及加工品拚外銷 9國買主洽談採購

    加拿大買主與台灣供應商面對面洽談。（台南市農業局提供）

    加拿大買主與台灣供應商面對面洽談。（台南市農業局提供）

    2023/05/12 19:35

    〔記者楊金城／台南報導〕睽違2年，台南市今天實體舉辦台南熱帶水果及其加工品國際採購日，邀請目標市場日本、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、加拿大、美國及法國等9國18位實體通路與電子商務買主與會，除了芒果、鳳梨等主力外銷果品，擴大採購品項與42家國內供應商進行146場次一對一採購洽談會，洽談場次較去年增加4成，希望爭取國內、外訂單。

    參與洽談會的台南供應商有12家，包括福農貿易、南瀛農產、玉井聯興青果合作社、曾永長國際農業、巧旺實業、綠園牧場、芯安貿易、貫金食品、永怡德生技、富浥貿易、吉如國際、保康生醫等公司。

    台南市農業局長李建裕說，台灣有良好的生產環境、優秀的品種、精緻農業管理技術、先進加工技術，因此有最優質的農產品，台南市政府會持續輔導力挺台南優質農產品賣向全世界。

    中華民國外貿協會說，這次邀請的國際買主包括韓國前3大百貨之一的現代百貨、日本最大的超市系統合作組織CGC Group、馬來西亞蔬果進口業者龍頭CHOP TONG GUAN、加拿大進口商Monco等，來台參加洽談會尋找未來長期合作的夥伴。

    42家國內供應商展現台灣果品好品質，經初步媒合後，買賣雙方會就初步意願進一步接洽訂單。

    南瀛農產國際行銷公司總經理余清永說，玉井蒸熱廠更新蒸熱設備，日、韓檢疫官今年恢復來台檢疫，新設備已通過認證，2天前開始蒸熱，預期今年芒果產季可改善不良率，提升處理效益。

    台南熱帶水果及其加工品國際採購日，邀請9國18位買主與國內供應商面對面洽談採購。（台南市農業局提供）

    台南熱帶水果及其加工品國際採購日，邀請9國18位買主與國內供應商面對面洽談採購。（台南市農業局提供）

    日本買主來台參與國際採購日。（南市農業局提供）

    日本買主來台參與國際採購日。（南市農業局提供）

    台南市農業局長李建裕（中）到場向遠道而來的紐西蘭買主致意。（台南市農業局提供）

    台南市農業局長李建裕（中）到場向遠道而來的紐西蘭買主致意。（台南市農業局提供）

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