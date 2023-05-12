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    扣車不理、扣薪就離職 執行官3年追出女子「軟肋」討回14萬

    行政執行署台南分署，鍥而不捨追查一筆14萬的欠款，終於找到陳姓女子的軟肋，讓她一次清光欠款。（台南分署提供）

    行政執行署台南分署，鍥而不捨追查一筆14萬的欠款，終於找到陳姓女子的軟肋，讓她一次清光欠款。（台南分署提供）

    2023/05/12 22:55

    〔記者王捷／台南報導〕陳姓女子欠了ETC、牌照、燃料稅還有紅單罰鍰，累積金額超過14萬元，行政執行署台南分署的執行官要扣她車，她不理，找她的公司要扣薪，她乾脆換工作，鍥而不捨追了3年，終於發現她的「軟肋」，原來她有投保一筆壽險在今年正要理賠，執行官抓要扣保單理賠時，陳女馬上拜託手下留情全數繳清欠款。

    35歲的陳女，雖然住在彰化，但是她的違規、欠款、欠稅都在台南地區，3年來陳女沒把欠國家錢當一回事，直到台南分署接手，執行官先是調查不動產與動產，沒想到陳女名下就一輛車，通知她要扣車，但是陳女也是當作沒聽到。

    後來，陳母打電話給台南分署，希望能有分期付款的機會，但是陳女依然沒有如期繳錢，執行官只好從陳女的薪資下手，找上陳女任職的公司，委託公司扣薪，但是陳女發現後直接換工作，讓執行官在後面追著跑。

    結果在今年執行官追蹤陳女的保險時，發現有一筆一千多元的理賠，這個壽險後面還有更多理賠金額，連忙聯繫保險公司確認，在今年的4月核發收取命令，將保險金交付移送機關收取，眼見未來所有理賠都會被直接扣走，這下換陳女急了，連忙打電話給台南分署求情，最後在這個月11日還完所有欠款。

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