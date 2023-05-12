成大開發「台華點歌APP」免費下載 搜尋歌曲說台語嘛也通

成功大學研究團隊以長輩為對象，開發出「台華點歌」APP，讓長輩輕鬆點歌、聽歌、練歌都行。（成功大學提供）

2023/05/12 19:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台語是許多長輩的主要語言，搜尋歌曲時說台語嘛也通！國立成功大學資訊工程系盧文祥教授、工業設計系張婉鈴教授率研究團隊，以長輩為對象，開發出1套「台華點歌」APP，隨地點歌、聽歌、練歌都行，免費提供下載，也讓長輩們感受生活化科技的進步。

「台華點歌」APP，可以在Android系統免費下載，iOS系統尚未上架。民眾在手機APP商店以關鍵字「點歌APP」、「台語點歌APP」都可以搜尋到。點歌APP特色包括台語語音搜尋功能，設有「個人歌本」欄位，可以分類紀錄自己喜歡的歌曲；歌曲練習可選擇歌曲即連結到YouTube瀏覽歌曲影片，針對APP使用者所點選的歌曲，設計出點歌排行榜。

盧文祥教授團隊是台灣少數研究台語語音辨識、語音合成、台華語翻譯的團隊。「台華點歌」APP下載之後以華語、台語搜尋歌曲都沒問題，也可手動文字輸入搜尋。

盧文祥說，台語語音辨識是他率領的「多語心智服務實驗室」的研究重點之一，多年研究下來，台語語音辨識的精準度約在9成上下。

盧文祥指出，接下來還會陸續加入客語、英語、印尼語、日語等語音搜尋歌曲的功能，目前「台華點歌APP」裡的台語歌本，收錄了至少8千首台語歌曲，華語歌本裡至少有1萬首，日後會再加入日本語歌曲，歡迎長輩們下載，天天點歌、天天開心。

成大研究團隊開發「台華點歌」APP，台語歌單連結也有電視布袋戲配曲。（擷自APP畫面）

成大研究團隊開發「台華點歌」APP，台語點歌也行。（擷自APP畫面）

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