為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南突檢興富發工地發現鷹架等違失 最高可罰9萬元

    南市工務局今（12）日突襲稽查興富發建設位於安平區的建築工地，發現施工鷹架部份有違失，將依法裁罰。 （南市工務局提供）

    南市工務局今（12）日突襲稽查興富發建設位於安平區的建築工地，發現施工鷹架部份有違失，將依法裁罰。 （南市工務局提供）

    2023/05/12 17:13

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕有鑑於中捷工安事故，南市工務局今（12）日突襲稽查興富發建設位於安平區漁光段891地號的建築工地，針對施工鷹架、高空作業防墜落設施等作業項目進行稽查，發現部分施工鷹架與外牆間距過遠且未設防護措施等違失，將依違反建築法進行裁罰，最高可罰9萬元，將於下週再進行複查。

    興富發建設在台中市南屯區的建築工地，發生塔式起重機吊臂掉落軌道，造成中捷一死十傷的意外，為了防範未然，工務局今日前往興富發建設在安平區的建築工地，進行突擊檢查。

    工務局表示，稽查人員現場針對施工鷹架、高空作業防墜落等設施稽查，發現部分施工鷹架與外牆間距過遠，且未設防護措施，另外拉桿鬆脫、部分安全圍欄未施作等多項缺失。對於這次稽查的違失，將依違反建築法第63條規定，並依同法第89條進行裁罰，各處起造人、承造人、監造人1萬8000元至9萬元罰鍰，並訂於下週進行複查。

    工務局指出，南市自2021年迄今，已有近300件逾6層供公眾使用建案申報開工，未來將依各建築法規權責，不定期派員至轄內營造工地進行施工安全稽查，責令營建工地務必遵守相關規範，並在行政作業上加強施工計畫書之核實，以落實施工管理，維護公共安全。

    南市工務局突襲稽查興富發建設位在安平的建案工地。 （南市工務局提供）

    南市工務局突襲稽查興富發建設位在安平的建案工地。 （南市工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    興富發施工死傷意外 時力：將提案修建築法終結違法建商
    2023/05/12 13:06

    興富發施工死傷意外 時力：將提案修建築法終結違法建商
    自由開講》台中捷運工安事故的骨牌效應與省思
    2023/05/12 10:23

    自由開講》台中捷運工安事故的骨牌效應與省思

    華友聯「ONE LIVE」-86特區生活新指標
    自由日日shoot》影片曝光砸軌瞬間粉塵揚 議員批見異常還撞上 中捷必須負責
    2023/05/12 05:30

    自由日日shoot》影片曝光砸軌瞬間粉塵揚 議員批見異常還撞上 中捷必須負責
    自由日日shoot》學者籲 設列車即時偵測系統
    2023/05/12 05:30

    自由日日shoot》學者籲 設列車即時偵測系統
    中捷關鍵60秒畫面曝光婦人一舉動逃死劫 網直呼：天選之人
    2023/05/11 17:33

    中捷關鍵60秒畫面曝光婦人一舉動逃死劫 網直呼：天選之人
    台中興富發9處工地勒令停工 市府查獲1工地仍在施工開罰27萬
    2023/05/11 16:33

    台中興富發9處工地勒令停工 市府查獲1工地仍在施工開罰27萬
    桃市稽查興富發工地 工地未設圍欄罰款10至30萬
    2023/05/11 14:18

    桃市稽查興富發工地 工地未設圍欄罰款10至30萬
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播