台南突檢興富發工地發現鷹架等違失 最高可罰9萬元

南市工務局今（12）日突襲稽查興富發建設位於安平區的建築工地，發現施工鷹架部份有違失，將依法裁罰。 （南市工務局提供）

2023/05/12 17:13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有鑑於中捷工安事故，南市工務局今（12）日突襲稽查興富發建設位於安平區漁光段891地號的建築工地，針對施工鷹架、高空作業防墜落設施等作業項目進行稽查，發現部分施工鷹架與外牆間距過遠且未設防護措施等違失，將依違反建築法進行裁罰，最高可罰9萬元，將於下週再進行複查。

興富發建設在台中市南屯區的建築工地，發生塔式起重機吊臂掉落軌道，造成中捷一死十傷的意外，為了防範未然，工務局今日前往興富發建設在安平區的建築工地，進行突擊檢查。

工務局表示，稽查人員現場針對施工鷹架、高空作業防墜落等設施稽查，發現部分施工鷹架與外牆間距過遠，且未設防護措施，另外拉桿鬆脫、部分安全圍欄未施作等多項缺失。對於這次稽查的違失，將依違反建築法第63條規定，並依同法第89條進行裁罰，各處起造人、承造人、監造人1萬8000元至9萬元罰鍰，並訂於下週進行複查。

工務局指出，南市自2021年迄今，已有近300件逾6層供公眾使用建案申報開工，未來將依各建築法規權責，不定期派員至轄內營造工地進行施工安全稽查，責令營建工地務必遵守相關規範，並在行政作業上加強施工計畫書之核實，以落實施工管理，維護公共安全。

南市工務局突襲稽查興富發建設位在安平的建案工地。 （南市工務局提供）

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