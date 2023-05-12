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    台南最高峰大凍山蓋廁所有共識 觀旅局：可免建照

    大凍山為台南第一高峰，山友反映沒有廁所。南市觀旅局代理長局長林國華說，目前已與林務局取得興建共識。（記者蔡文居攝）

    大凍山為台南第一高峰，山友反映沒有廁所。南市觀旅局代理長局長林國華說，目前已與林務局取得興建共識。（記者蔡文居攝）

    2023/05/12 17:38

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南白河關子嶺大凍山標高1241公尺，為台南第一高峰，也是台南最熱門的登山步道，山友眾多，山上卻沒有廁所，議員質疑台南對山友不友善，爭取興建廁所多年一直沒下文。南市觀旅局代理局長林國華表示，最近已有突破，共公廁所一定面積內，可不用申請建照，目前興建廁所已與林務局取得共識。

    市議員楊中成今天質詢指出，台南山友向他陳情，一定要替山友說話，山友反映高雄、嘉義對山友較友善，唯獨台南市政府對山友不友善。大凍山山上沒有廁所，讓山友「放牛吃草」，很不方便。他知道這並非完全是市府的因素，大凍山步道屬林務局管輖，為何林務局對嘉義、高雄較友善，唯獨對台南不友善。

    楊中成說，林務局說是為了保護大自然，但廁所也可以用木板或其他方式興建，而非水泥。市府應向林務局要求，讓山友感受台南市府的友善。

    林國華說，對議員的意見非常贊同，大凍山中途沒有方便的地方，最近已有突破，公共廁所面積只要在一定範圍內，在45平方公尺以下，可不用申請建照，目前已與林務局取得共識，公廁興建地點及型式，目前正在討論中。

    市議員蔡育輝也說，山友一再反映大凍山上沒有廁所，尤其對女山友更是不方便，而且假日山友眾多，車子都沒地方停，他反映多年，廁所和停車場都沒有下文。

    另外，市議員周奕齊反映，烏山步道竹子尖山高點的平台已毀壞，有待整修。林國華說，今年有要做修繕，預算也已編列。

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