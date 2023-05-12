藍議員質疑臺南400主題曲是台獨歌曲 文化局：無關台獨

「臺南400」主題曲「慢慢變臺南」，由謝銘祐（左）及「大支」（右）兩位音樂人共同譜寫，並於去年市府舉辦的發表會上現場演唱。（圖由南市府提供）

2023/05/12 15:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府去年發表的「臺南400」活動主題曲「慢慢變臺南」，台灣基進市議員李宗霖今天質詢大讚製作很精彩、很好聽，國民黨議員王家貞則質疑是台獨歌曲，要求文化局長不要刻意推廣台獨文化的歌曲。

文化局長謝仕淵事後澄清無關台獨。他說，大家都有聽過謝銘祐老師的歌，他的歌其實是在描述台南生活的美好，並沒有去提到台灣認同的問題，也未涉及議員所指的台獨問題，大家可以自己去網路上聽就知道了。

台南市議會今天進行文化、觀旅局業務報告及質詢。台灣基進市議員李宗霖說，臺南400的主題曲「慢慢變臺南」製作的很精彩，他很喜歡聽，早上聽了心情很好。該主題曲邀請了金曲歌王謝銘祐以及「大支」獻唱。但是目前影音平台上只有2700多次的觀看次數，顯見推廣行銷有待加強。他建議市府可以跨局處協調，在適合的活動裡撥放該歌曲，讓市民耳熟能詳並且感受到臺南400的活動即將開始。

議員黃麗招則建議，可透過隨垃圾車播放，讓民眾都可以聽到。

王家貞則說，從聽到臺南400主題曲這首歌，她的服務處就接到多竟見，看到「臺南400」刻意截斷台灣與中國大陸這塊土地的連結，她要表達最大的不滿，「請局長不要太刻意推廣台獨文化的歌曲」。

市府表示，「臺南400」主題曲「慢慢變臺南」，是邀請謝銘祐老師及「大支」兩位音樂人共同譜寫。將台南牛肉湯、虱目魚粥、碗粿、百年青草茶等在地美食，以及市井小民生活街景寫入歌詞，以音樂呈現出道地台南風味與豐厚的人情味。

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