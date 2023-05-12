大客車駕駛荒 5/13台南轉運站徵才

公路總局擴大舉辦客車駕駛就業徵才巡迴活動，將於明（13）日於台南轉運站舉行。（台南市交通局提供）

2023/05/12 15:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內大客車業者普遍面臨「司機荒」，公路總局推出公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案巡迴徵才，將於明（13）日於台南轉運站舉辦招募大客車駕駛，有超過1百個駕駛、行政職缺，駕駛長平均月薪4至5萬不等，另台南市府輔導公車業者加碼津貼和獎金，鼓勵求職朋友一同加入公共運輸新血輪。

這次擴大徵才活動由嘉義區監理所主辦，凡透過就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿3個月者，即可享有3種補助津貼可領取，包括補助駕駛訓練費（小客車升大客車訓練最高1萬4500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3500元、乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬0923元）、訓練期間生活津貼每日850元（最高領取4萬7600元），另任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元，合計最高可領補助達13萬7273元。

交通局長王銘德表示，公路總局持續祭出就業補助方案，市府全力輔導轄內客運業者參與，這次擴大徵才由府城、興南、新營、漢程客運提供逾百駕駛長、站務人員及行政人員等職缺，交通局也輔導市區客運業者提供多項公司福利及加碼補助，駕駛長平均可月領約4至5萬不等的優渥薪資外，依各公司規定更加碼任職滿1年可領1至4萬不等的獎勵金，相當吸引人。

公共運輸處處長吳俁之表示，有意願投入客運業職場的民眾，5月13日當天上午10時至下午3時至台南轉運站各業者攤位洽詢，亦可透過各公司徵才專線或求職網站，「勇往職前」找到好工作。

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