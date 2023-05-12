淨零低碳發聲 南市青委團隊號召公民審議

今年南市青委團隊獲教育部策論獎勵金，將籌辦公民審議工作坊，號召青年共同探討綠色運輸議題。（南市研考會提供）

2023/05/12 13:03

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市今年推動「青年發聲輔導培力」，捲動更多青年參與公共事務，鼓勵青年發聲，其中市府青年委員會委員組成「淨零青碳號」團隊，鎖定低碳好行議題，獲教育部青年發展署「Let's Talk」青年好政計畫策勵金，後續將辦公民審議工作坊，邀集青年共同探討綠色運輸系統優化以及相關產業轉型衝擊對策等議題，由青年實踐公民審議精神，勇於說出自己的想法。

市府研考會主委陳淑姿表示，為鼓勵青年投入公民審議關注公共事務，推動「青年發聲輔導培力」，輔導具有理想、熱誠的青年針對公部門公共參與計畫提出申請案，協助青年爭取資源，讓公共參與計畫在台南落地執行。

南市青委會委員於2020年就成功申請教育部「Let's Talk」青年好政計畫，為了讓更多有意投入公民審議的青年朋友提案爭取資源，因此自2021年推動提案輔導，已成功輔導4組青年團隊申請中央計畫，協助青年實踐公民審議。今年再度入選執行團隊獲策論獎勵金，成功爭取中央資源，在台南舉辦審議工作坊，招募青年共同探討公共議題產出共識報告，將提供中央相關部會政策參考。

南市青委會委員涂菀茜表示，這次前期提案籌備加入青委林柏源、曾哲瀚、鄭富方、鄭意儒共同討論，主題聚焦綠色運輸系統優化、相關產業轉型衝擊對策等綠色運輸面向的淨零作為，後續將辦工作坊歡迎青年朋友一同參加。

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