警衝毒窟僅剩一包殘渣 沒指紋、DNA「屋主」被判無罪

警方曠日廢時，拿到搜索票去搜連男家，但翻了底朝天卻只找到一包海洛因殘渣，結果袋子上驗不出指紋與DNA，連男獲判無罪。（資料照，記者王捷攝）

2023/05/12 06:13

〔記者王捷／台南報導〕台南警方曠日廢時調查連姓男子，終於拿到搜索票，大批幹員翻了底朝天，只在垃圾桶內發現一包海洛因殘渣袋，檢方以毒品罪起訴後，但連男喊冤，自稱住處出入複雜，常有朋友帶人來吸毒，不過他沒有吸毒，南院審查毒品袋上沒有指紋與DNA，連男尿液也沒有海洛因反應，所以判他無罪。

南市刑大在去年4月拿到搜索票，搜索連男家時他人不在，警方在連男的房間中找到用過的針頭、殘渣袋5個，還有尖頭吸管兩支，不過在廚房中發現了毒品吸食器、烤安毒的玻璃球、殘渣袋5包，還有沒使用的針頭，最後終於在垃圾桶中翻出了一包殘渣，有海洛因反應。

連男過了4天才去刑大做筆錄、驗尿，雖然尿液中沒有海洛因反映了，不過他10多年前曾有吸食海洛因的紀錄，加上他家裡有這些證據，檢方仍以持有毒品罪起訴。

但是連男喊冤，自稱要是他真的有吸海洛因，怎可能會把毒品拿去丟？他女友也出來作證，表示那包殘渣袋就是她拿去丟的，因為家裡常有朋友借地方吸毒，有朋友說那包東西是糖，她擔心長螞蟻，才拿去垃圾桶丟。

案子移送到台南地院，法官認為檢方舉證是合理的懷疑，但是在無罪推論的前提下，殘渣袋上沒有連男的指紋與DNA，加上連男的尿液中沒有海洛因成分，所以判連男無罪。

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