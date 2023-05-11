母親節到了！南市攜手22校向媽咪獻愛 傳遞家務分工概念

南市永康復興國小母親節活動，親子愛的抱抱。（台南市教育局提供）

2023/05/11 21:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕母親節就是要把「愛」大聲說出來！南市家庭教育中心今年首度結合學校舉辦「寵愛媽咪‧就是愛『獻』」活動，有22所國中、小共襄盛舉，陸續推出活動邀請親子家庭一起參加，傳遞「家事就是全家人的事，而不是媽媽一個人的事」，建立家務分工的概念，同時讓媽咪們透過活動紓壓放鬆一下，感受寶貝和家人們獻上的滿滿愛意。

永康復興國小首棒起跑，活動除引導寶貝利用芳香精油幫媽媽按摩放鬆外，也請寶貝將親手做的感恩卡片獻給媽咪並大聲說出「我愛您」，讓媽咪直呼好貼心，媽咪也給予溫馨回應「謝謝你來當我的寶貝」，透過親子肢體接觸，讓彼此關係更緊密。

家庭教育中心主任張冰嫈說，每一個媽媽在家庭裡都扮演著重要角色，是子女生命中的貴人，家中堅強的後盾，更是家庭裡面的精神支柱，在這個溫馨的日子裡，學校精心安排活動，藉由「愛之語」，增進親子彼此間的情感。

南市教育局表示，現代社會母親於家庭中扮演不同身分角色，背負沉重家庭責任，常被迫成為「超級媽媽」，希望透過家庭教育中心規劃的母親節系列活動，讓媽咪走出戶外，放鬆日常生活中緊繃情緒，同時也提醒寶貝和其他家人，平日就可以感恩媽咪辛勞及表達愛意，讓媽咪不是只有在母親節開心，而是以後的每1天也都能幸福快樂。

永康復興國小慶祝母親節，小朋友手做感恩卡很可愛。（南市教育局提供）

永康復興國小母親節活動，孩子用芳香精油幫媽媽按摩放輕鬆。（台南市教育局提供）

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