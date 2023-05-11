為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    母親節到了！南市攜手22校向媽咪獻愛 傳遞家務分工概念

    南市永康復興國小母親節活動，親子愛的抱抱。（台南市教育局提供）

    南市永康復興國小母親節活動，親子愛的抱抱。（台南市教育局提供）

    2023/05/11 21:47

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕母親節就是要把「愛」大聲說出來！南市家庭教育中心今年首度結合學校舉辦「寵愛媽咪‧就是愛『獻』」活動，有22所國中、小共襄盛舉，陸續推出活動邀請親子家庭一起參加，傳遞「家事就是全家人的事，而不是媽媽一個人的事」，建立家務分工的概念，同時讓媽咪們透過活動紓壓放鬆一下，感受寶貝和家人們獻上的滿滿愛意。

    永康復興國小首棒起跑，活動除引導寶貝利用芳香精油幫媽媽按摩放鬆外，也請寶貝將親手做的感恩卡片獻給媽咪並大聲說出「我愛您」，讓媽咪直呼好貼心，媽咪也給予溫馨回應「謝謝你來當我的寶貝」，透過親子肢體接觸，讓彼此關係更緊密。

    家庭教育中心主任張冰嫈說，每一個媽媽在家庭裡都扮演著重要角色，是子女生命中的貴人，家中堅強的後盾，更是家庭裡面的精神支柱，在這個溫馨的日子裡，學校精心安排活動，藉由「愛之語」，增進親子彼此間的情感。

    南市教育局表示，現代社會母親於家庭中扮演不同身分角色，背負沉重家庭責任，常被迫成為「超級媽媽」，希望透過家庭教育中心規劃的母親節系列活動，讓媽咪走出戶外，放鬆日常生活中緊繃情緒，同時也提醒寶貝和其他家人，平日就可以感恩媽咪辛勞及表達愛意，讓媽咪不是只有在母親節開心，而是以後的每1天也都能幸福快樂。

    永康復興國小慶祝母親節，小朋友手做感恩卡很可愛。（南市教育局提供）

    永康復興國小慶祝母親節，小朋友手做感恩卡很可愛。（南市教育局提供）

    永康復興國小母親節活動，孩子用芳香精油幫媽媽按摩放輕鬆。（台南市教育局提供）

    永康復興國小母親節活動，孩子用芳香精油幫媽媽按摩放輕鬆。（台南市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    明起水氣漸多 母親節全台有雨
    2023/05/11 19:58

    明起水氣漸多 母親節全台有雨
    母親節前夕 溫馨康乃馨四處飄香
    2023/05/11 18:02

    母親節前夕 溫馨康乃馨四處飄香

    打破高價迷思 新店華城別墅3字頭
    疫後終於可和親人會面 竹監收容人母親節前夕解思愁
    2023/05/11 17:44

    疫後終於可和親人會面 竹監收容人母親節前夕解思愁
    民進黨基隆女議員為婦幼爭福利 促市府加速落實相關政策
    2023/05/11 17:40

    民進黨基隆女議員為婦幼爭福利 促市府加速落實相關政策

    三重亮點區在哪 這重磅建設最大焦點
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播