警飛奔高鐵還遺失手機 韓翁返國投書市長信箱讚台南：友善之都

警方找到韓國籍金翁的遺失手機，飛奔到高鐵送還，他回國後寫信到市長信箱稱讚台南是友善之都。（民眾提供）

2023/05/11 20:04

〔記者王捷／台南報導〕韓國的金姓老夫婦，上個月來台南玩時遺失手機報案，後來南警二分局找到手機，還飛奔去高鐵站交還給要準備離開的金翁，回國後，他特地寫信到市長信箱，表達了旅行中在台南火車站等各地問路時，市民很熱情，還親身體驗警察服務的態度，大讚台南是友善之都。

金翁已75歲了，他跟太太到台南自助旅行，當他們到延平郡王祠參觀時，金翁發現手機不見，老夫妻走到附近的警二分局南門所報案，巡佐王智樑及警員黃威遠獲報後，又陪著金翁走一次剛走過的路線，到延平郡王祠門口調監視器。

因爲老夫妻的中文不太熟練，又急著要趕高鐵去下一個行程，警員黃毓晴、吳宗懋、邱柏凱與外事巡佐林明鴻先安撫他們，還用翻譯軟體詳細詢問了他們丟失手機的情況，要他們放心，警方一定會全力尋找手機。

結果同分局的民權所，剛好受理一件民眾撿到遺失手機的案子，警員蔡韋緗、許如瑜在比對南門所提供的訊息後，認為這支手機就是金翁的，兩人立刻開著巡邏車趕去高鐵站，把手機交給金翁，讓他很感動、再三致謝。

金翁回國後，用韓文寫了一封信到市長信箱，信中提到，台南人很熱情，問路時民眾不只詳細告訴他位置，還帶著他一起去，警察也很親切，肯定市長的行政能力。

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