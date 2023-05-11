台南精品咖啡評鑑揭曉 前3名進軍台灣國產精品咖啡豆評鑑

2023台南市精品咖啡評鑑今天舉行，評鑑委員細心評鑑打分數。（農業局提供）

2023/05/11 18:42

〔記者楊金城／台南報導〕第11年舉辦的台南市精品咖啡評鑑今天（11日）揭曉成績，特等獎由高峰咖啡園陳得獲得85.96分得獎，高峰咖啡園另以紫葉品種水洗豆獲得優等獎，成為雙料得主。

這次評鑑前3名，將代表台南市參加農委會舉辦的台灣國產精品咖啡豆評鑑，同時薦送美國咖啡品質協會爭取國際權威的精品級認證。

為行銷台南市的國產精品咖啡，和提升咖啡品質、咖啡豆後製技術，南市農業局與東山區農會舉辦2023台南市精品咖啡評鑑，有23支咖啡生豆參與國際級評鑑。

評鑑成績揭曉：特等獎：高峰咖啡園陳得，頭等獎：瑞亦思咖啡王中和，金質獎：東之選咖啡園羅梓綸，優等獎有陳水連等7位咖啡農得獎。

評鑑主審陳婉甄表示，今年參賽評鑑的咖啡生豆品質都在精品級的80分以上，且比去年再提升近2分，顯示台南咖啡豆品質與日俱進。

南市農業局長李建裕說，南市自2013年起參加國際級咖啡豆評鑑，協助薦送的生豆累計至去年已有27支獲得國際級精品咖啡豆認證，期望今年再創佳績。

南市主要咖啡產區在東山區，栽植面積約54頃，生豆產量約59公噸，東山咖啡遠近馳名，每年辦理咖啡評鑑是對農民咖啡品質年度的考核，透過評鑑促進咖啡農相互砥勵成長。

東山區農會總幹事余淑琴說，為行銷東山咖啡，17日將在農會舉辦東山精品咖啡生豆媒合會，將評鑑達80分以上的精品級咖啡生豆，提供商家與餐飲業者現場品測後媒合購買，增加咖啡農收益並拓展國內外通路，會中也舉辦台南市精品咖啡評鑑頒獎。

台南市精品咖啡評鑑今天（11日）揭曉成績。（農業局提供）

台南市精品咖啡評鑑特等獎由高峰咖啡園陳得（左二）獲得85.96分得獎，高峰另以紫葉品種水洗豆獲得優等獎。（農業局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法