台南捷運第1期藍線環評初審 噪音、生態、施工交通受關注

台南捷運第1期藍線規劃路線示意圖，全案尚未定案。（南市交通局提供）

2023/05/11 18:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運第1期藍線環境影響評估，今（11）日由環保署召開專案小組初審會議，為求環評作業完善，部分委員建議針對機廠及路線段敏感點位補充噪音、振動、土壤與地下水及相關生態調查資料，以確認捷運建設對周邊環境的衝擊程度，據以研擬減輕對環境影響的保護措施。

南市交通局長王銘德表示，台南捷運採高架跨座式單軌具低噪音、量體小、遮蔽性低、施工快等優點，第1期藍線環評作業，針對沿線空氣品質、噪音振動、水質、土壤、生態、交通及文化資源等進行調查評估，其中環評最主要課題為施工期交維規劃、噪音振動、植栽維護及文資保存等，將要求施工廠商提出嚴謹的交維計畫與替代行車動線加強宣導，並依施工進度及需求採分段、半半或夜間施工模式，以減少對市區交通衝擊。

交通局表示，針對噪音振動防制，將採用低噪音振動工法並設置隔吸音設施（如施工圍籬），民眾關心的樹木植栽將以就地保留為原則，若因施工必須移植部分也將制定完善的植栽移植計畫，力求將沿線樹木植栽影響降至最低；另仁德機廠疑似涉及清風莊文資遺址，於施工前委託考古專業機構進行試掘及鑽探調查，並於整地挖填期間配合辦理施工監看，以確保施工期間若發現文資遺構可確實保護保存。

第1期藍線分仁德線及文化中心線，文化中心線北起永康大橋站、南至東區文化中心，仁德線則於中華東路與東門路交叉路口沿東門路往東至仁德區中山路的仁德轉運站，全線長度約8.39公里，共設置11座高架車站及1座維修機廠，採高架跨座式單軌系統，未來將與綠線、藍延線、深綠線及紅線形成台南捷運路網，連結府城生活圈、沙崙綠能科學城、台南科學園區及高雄捷運。

市長黃偉哲表示，市府團隊會全力配合中央環保政策積極推動各面向環境管理工作，依審查意見儘速修正環評報告書爭取中央支持，促使捷運建設早日實現。

台南捷運第1期藍線平實轉運站預定地。（記者洪瑞琴攝）

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