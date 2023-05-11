行人地獄害命！交通部長託她帶道歉口信給3歲女童家屬

中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君（右者）於十一日中午到車禍身亡的三歲女童靈位向家屬（左側兩人）表達關懷、同時代轉交通部長王國材的道歉與改革口信。（記者王俊忠攝）

2023/05/11 18:05

〔記者王俊忠／台南報導〕5月8日上午，台南1名3歲的余姓女童與母親走過台南北區路口斑馬線，遭1位孕婦駕車撞擊，女童慘死街頭。長期關切兒童權益的中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君，11日中午到台南市殯葬所關心女童後事與家屬，她並代交通部長王國材把部長的道歉口信帶給女童家屬，女童姑姑說會轉達給女童父親。

對於台南這件有如「行人地獄」般的車禍命案，交通部長王國材於10日先公開致歉表達愧疚，並要求各縣市調整「行人專用時相」，針對行人較多的路口先執行，在行人過馬路時讓雙向車輛全部都停下來。

11日中午，王薇君特地南下到南市殯葬所豎靈區探視余童的家屬、並向余童靈位致哀，余童的姑姑與女兒在場協助籌辦余童後事。王薇君說，王國材部長託她帶口信給女童家屬，王部長要向家屬表達歉意並說「政府未提供安全的行人環境，我非常抱歉，會全力整頓行人環境」。

王薇君留下名片給余童姑姑並說，如家屬有需要協助之處，不要客氣，可跟她連絡，會盡力而為。余童姑姑低調地說，因為中午時間，余童父親在醫院守護車禍受重創治療中的妻子，未能與王理事長會面，但她很感謝王理事長的關心，會把這份關心轉達給余童父親。

王薇君說，昨天看到王國材向家屬道歉，讓她蠻感動的，不像有些官員推拖拉都不關他的事，或只會震怒別人做不好、甩鍋，公開道歉會讓家屬心裡好受一點，王國材得知她會與家屬見面、託她帶口信給家屬，令她很意外，很感謝王國材的同理心，交通問題一直是台灣的歷史共業，誰當部長，這都是很嚴重的議題，希望能整體通盤整頓、大刀闊斧改革。

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