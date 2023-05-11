為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    當歸鴨、海產、炒鱔魚 台南3家老店新入選《米其林指南》

    三好一公道當歸鴨。（取自米其林指南官方網站）

    三好一公道當歸鴨。（取自米其林指南官方網站）

    2023/05/11 16:53

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際美食評鑑雜誌《米其林指南》新公布5月入選名單，台南有中西區的三好一公道當歸鴨、沙淘宮廟海產，以及東區的城邊真味炒鱔魚專家3家開業逾半世紀的老店上榜，市府與業者將再努力備戰預計8月舉辦的2023年米其林年度發表，爭取更多店家上榜。

    「沙淘宮廟海產」提供古早味台灣菜近60年，每日營業到深夜，是在地老饕消夜好選擇米其林評審員特別推薦酸甜滋味的蛋包飯、金黃酥脆的台式炸豬排，以及不含味精的關東煮佐特調醬料。

    「三好一公道當歸鴨」開業超過70年，第2代延續創辦人手藝，以當歸鴨腿麵線最受歡迎，當歸湯頭溫潤回甘，搭配燉煮至軟嫩溫體菜鴨及保有口感的紅麵線，悠長滋味讓米其林評審印象深刻。「城邊真味炒鱔魚專家」創立超過50年，招牌炒鱔魚鑊氣十足，酸甜滋味令人回味再三，米其林亦推薦生炒花枝與鮮美可口的麻油腰花。

    去年米其林首度納入台南進行評鑑，已公布27間必比登推介店家及17間入選餐廳。在年度的發布會之前，米其林評審員會持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布，包括今年1月及3月有4家，今年台南目前共有7家店家新入選。

    台南市長黃偉哲說，台南美食能持續被肯定，感謝業者們的努力，成就台南「美食之都」美名，明年2024年即將迎接「台南400」，從台灣燈會、台灣設計展到「台南400」系列活動，歡迎國內外遊客到訪台南，循著米其林指南的腳步，吃遍台南！

    南市觀旅局代理局長林國華表示，台南37區還有許多隱藏版的美味餐廳，邀請大家一起來發掘，觀旅局每周邀請各區的美食達人，推薦各區特色好味，歡迎大家上「台南旅遊」紛絲團尋美味。

    沙淘宮廟海產。（取自米其林指南官方網站）

    沙淘宮廟海產。（取自米其林指南官方網站）

    城邊真味炒鱔魚專家。（取自米其林指南官方網站）

    城邊真味炒鱔魚專家。（取自米其林指南官方網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    《米其林指南》5月新入選餐廳 高雄又有3家入榜
    2023/05/10 20:16

    《米其林指南》5月新入選餐廳 高雄又有3家入榜
    助攻2023米其林指南 高市觀光局邀大師辦摘星職人攻略分享會
    2023/04/05 10:10

    助攻2023米其林指南 高市觀光局邀大師辦摘星職人攻略分享會

    打破高價迷思 新店華城別墅3字頭
    米其林台南「新入選」國稅局立刻盯上 業者嘆壓力超大
    2023/03/14 21:39

    米其林台南「新入選」國稅局立刻盯上 業者嘆壓力超大
    前金肉燥飯入選米其林指南 陳其邁：想吃什麼美食？高雄都有！
    2023/03/14 20:41

    前金肉燥飯入選米其林指南 陳其邁：想吃什麼美食？高雄都有！

    三重亮點區在哪 這重磅建設最大焦點
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播