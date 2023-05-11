當歸鴨、海產、炒鱔魚 台南3家老店新入選《米其林指南》

三好一公道當歸鴨。（取自米其林指南官方網站）

2023/05/11 16:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際美食評鑑雜誌《米其林指南》新公布5月入選名單，台南有中西區的三好一公道當歸鴨、沙淘宮廟海產，以及東區的城邊真味炒鱔魚專家3家開業逾半世紀的老店上榜，市府與業者將再努力備戰預計8月舉辦的2023年米其林年度發表，爭取更多店家上榜。

「沙淘宮廟海產」提供古早味台灣菜近60年，每日營業到深夜，是在地老饕消夜好選擇米其林評審員特別推薦酸甜滋味的蛋包飯、金黃酥脆的台式炸豬排，以及不含味精的關東煮佐特調醬料。

「三好一公道當歸鴨」開業超過70年，第2代延續創辦人手藝，以當歸鴨腿麵線最受歡迎，當歸湯頭溫潤回甘，搭配燉煮至軟嫩溫體菜鴨及保有口感的紅麵線，悠長滋味讓米其林評審印象深刻。「城邊真味炒鱔魚專家」創立超過50年，招牌炒鱔魚鑊氣十足，酸甜滋味令人回味再三，米其林亦推薦生炒花枝與鮮美可口的麻油腰花。

去年米其林首度納入台南進行評鑑，已公布27間必比登推介店家及17間入選餐廳。在年度的發布會之前，米其林評審員會持續四處搜尋，找到值得加入指南的新名單，並於每月定期發布，包括今年1月及3月有4家，今年台南目前共有7家店家新入選。

台南市長黃偉哲說，台南美食能持續被肯定，感謝業者們的努力，成就台南「美食之都」美名，明年2024年即將迎接「台南400」，從台灣燈會、台灣設計展到「台南400」系列活動，歡迎國內外遊客到訪台南，循著米其林指南的腳步，吃遍台南！

南市觀旅局代理局長林國華表示，台南37區還有許多隱藏版的美味餐廳，邀請大家一起來發掘，觀旅局每周邀請各區的美食達人，推薦各區特色好味，歡迎大家上「台南旅遊」紛絲團尋美味。

沙淘宮廟海產。（取自米其林指南官方網站）

城邊真味炒鱔魚專家。（取自米其林指南官方網站）

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