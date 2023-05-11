台南學甲設模擬考照機車練習場 啟用受好評
2023/05/11 17:49
〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲區公所將停三停車場騰出部分空間，比照監理站機車路考場規格，設置提供民眾安全的機車練習場，最近啟用後受到好評，區政小建設讓人有感。
因缺少騎車練習場地，在許多地方，不少民眾為了練習騎機車，都要去偏僻產業道路、廟埕、社區廣場練車，不是透早就是摸黑偷練，避開人潮、車潮。
地方對機車路考練習場的需求，學甲區公所看到了，市議員謝舒凡也提出建議，區長張明寶指出，前述機車練習場域、時段有安全上的疑慮，公所騰出停三部分停車空地設置機車路考練習場，申請南市交通局補助65萬元，讓民眾多練習，熟練操控機車和考照「模擬考」，減少真正機車路考的緊張，提升新手考照過關率。
學甲機車路考練習場，比照監理站的機車路考場標準規格，長30.5公尺、寬12公尺，外圍並以黃色警示錐圍起，形成封閉空間，提供民眾安全練車。
機車練習場啟用後吸引不少民眾前來練習，最多的是年輕學子在家人或朋友陪伴下練車，便利、安全獲得好評。
南市交通局指出，近些年永康、仁德、佳里、玉井等地都設有機車路考練習場，更早之前有新化、安平區、南區、六甲、關廟、楠西區等也有機車練習場。