台南學甲設模擬考照機車練習場 啟用受好評

台南學甲區公所將停三停車場騰出部分空間，比照監理站機車路考場規格，設置機車練習場。（記者楊金城攝）

2023/05/11 17:49

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲區公所將停三停車場騰出部分空間，比照監理站機車路考場規格，設置提供民眾安全的機車練習場，最近啟用後受到好評，區政小建設讓人有感。

因缺少騎車練習場地，在許多地方，不少民眾為了練習騎機車，都要去偏僻產業道路、廟埕、社區廣場練車，不是透早就是摸黑偷練，避開人潮、車潮。

地方對機車路考練習場的需求，學甲區公所看到了，市議員謝舒凡也提出建議，區長張明寶指出，前述機車練習場域、時段有安全上的疑慮，公所騰出停三部分停車空地設置機車路考練習場，申請南市交通局補助65萬元，讓民眾多練習，熟練操控機車和考照「模擬考」，減少真正機車路考的緊張，提升新手考照過關率。

學甲機車路考練習場，比照監理站的機車路考場標準規格，長30.5公尺、寬12公尺，外圍並以黃色警示錐圍起，形成封閉空間，提供民眾安全練車。

機車練習場啟用後吸引不少民眾前來練習，最多的是年輕學子在家人或朋友陪伴下練車，便利、安全獲得好評。

南市交通局指出，近些年永康、仁德、佳里、玉井等地都設有機車路考練習場，更早之前有新化、安平區、南區、六甲、關廟、楠西區等也有機車練習場。

台南學甲區公所將停三停車場騰出部分空間，比照監理站機車路考場規格，設置機車練習場。（記者楊金城攝）

台南學甲區公所將停三停車場騰出部分空間設置提供民眾安全的機車路考練習場，區長張明寶（右）巡視練習場，練習場獲得好評。（記者楊金城攝）

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