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    南市推「到宅坐月子媒合平台」 準媽咪坐月子沒煩惱

    坐月子服務人員料理月子餐。（記者蔡文居攝）

    坐月子服務人員料理月子餐。（記者蔡文居攝）

    2023/05/11 11:15

    〔記者蔡文居／台南報導〕母親節即將到來，台南市為體貼孕媽咪、加強落實孕產婦女照顧，設置「坐月子到宅服務媒合平台」，提供準媽咪上網預約各項產後照顧，透過坐月子服務平台公開透明的流程、收費標準及定型化契約，讓產婦能安心坐月子。

    另，為確保弱勢家庭產婦的照顧，南市社會局也針對低收入戶、中低收入戶、產婦或其配偶領有身心障礙證明者、特殊境遇家庭扶助對象或經社工訪視評估有服務需求者的弱勢家庭產婦免費提供120小時坐月子服務，市價約3萬元。

    社會局表示，到宅坐月子媒合平台，從產婦及新生兒照顧、月子餐製作、家務協助等服務，可依照產婦的需求進行免費媒合，找到最佳到宅服務員，讓產婦能夠好好坐月子，並免費提供每年最多36次育兒指導員到宅服務。

    社會局長盧禹璁說，到宅坐月子媒合平台的服務每小時以250元計費，提供民眾公開、透明化且有保障的服務，透過線上預約，即有專人負責協助後續媒合事宜。

    盧禹璁說，今年社會局也開辦培訓到宅坐月子服務人員，邀請二度就業或想要轉換工作跑道的婦女們及南市的坐月子服務人員踴躍加入「到宅坐月子」媒合平台，由市府安排專業在職訓練。相關問題，請上台南「到宅坐月子媒合平台」查詢，或洽諮詢專線06-2147138。

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