污水系統工作井設公園引大反彈 政府這改變「拆彈」

台南東區東智里長陳素芳（中紅背心）訴求污水下水道管線、工作井不該設在陽光公園範圍內。（記者王俊忠攝）

2023/05/11 11:05

〔記者王俊忠／台南報導〕由於營建署下水道工程處計劃在台南市東區東智里內的陽光公園設立污水下水道工作井立坑，工作井、管線會施工埋在公園下方。東智里長陳素芳與里民獲悉認為大批施工機具開挖，會破壞公園綠地，近日動員數10位居民到公園表達反對、抗議；下水道工程處決定從善如流、變更工作井興建位置。

陳素芳指出，近來得知營建署下水道工程處將在位於東區生產路、崇德路口的陽光公園範圍下方，施工埋設污水下水道管線與工作井立坑，一旦在公園內開挖、施工，施工機具、車輛進場，勢必破壞公園林木綠地生態與人行步道，產生的工地雜亂、噪音污染，會讓地方居民無法自由安全的在公園內散步、休憩，影響生活品質。

為此，陳素芳說不得不發起搶救陽光公園行動、動員里民向營建署下水道工程處與市府有關單位陳情、抗議，要求污水下水道管線、工作井施設位置退出公園範圍；她同時強調是百分百支持政府的污水下水道公共衛生系統，絕沒有反對污水下水道系統施設，問題在於施設位置不該放在公園綠地內。

10日下午，下水道工程處與施工包商、市府工務局、東區公所等有關人員到陽光公園會勘，陳素芳與數10位居民到場表達抗議、要求改變施設位置；市議員蔡筱薇、王家貞、曾培雅秘書與立委王定宇助理、崇文里長陳冠瑒等也到場關切、要求政府保障居民在公園遊憩的權益。

下水道工程處人員聽取地方居民訴求後，當場決定從善如流、把工作井位置移到公園外的道路用地下方，並承諾施工機具、車輛不會進到公園內，若工程有做不好之處，隨時可與工程處聯絡、反應。下水道工程處的改變決定，化解地方的抗爭風暴。

台南東區東智里長陳素芳（中紅背心）訴求污水下水道管線、工作井不該設在陽光公園範圍內。（記者王俊忠攝）

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