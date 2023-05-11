未登記工廠輔導納管 台南提送改善2336家

南市推動未登記工廠納管輔導計劃，輔導團進廠輔導情況。（圖由台南市經發局提供）

2023/05/11 11:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕政府推動未登記工廠輔導計劃，進入提送改善計畫階段，南市提送2336家，提出率100％，市府將盡速辦理審查作業，輔導業者辦理特定工廠，進而辦理用地變更，取得一般工廠登記，完成合法化永續經營的「最後1哩路」。

南市經濟發展局統計，南市列案納管的2769家廠商中，已核准納管1791家、駁回及撤件441家，完成審查率80.61％。另申請特定工廠登記 （含臨登轉特登） 844家，已核准826家，核准率97.64％。在「農產業群聚地區低污染之既有未登記工廠」部分，南市已申請計233家納管，截至4月中旬，已核准納管102家、關廠及遷廠計4家，後續將積極派員協助輔導廠家。

經發局表示，市府每年皆成立專業未登記工廠輔導團，輔導團免費受理電話諮詢及現場輔導，將持續推動各項輔導服務措施，像是辦理納管、改善計畫及用地變更說明會，免費接受諮詢及現地輔導，提供便捷、便民的服務，而未來也將持續積極輔導未登記工廠合法化作業，以「專家訪視輔導及諮詢」為方向，協助廠商邁向合法化並永續經營。

經發局表示，為協助特定工廠合法化，今年度將再辦理4場用地變更說明會，屆時將由輔導團隊進行簡報，現場並接受諮詢，提供廠家寶貴意見，加速廠家合法化期程。

南市輔導團進廠輔導情況，協助廠家儘速登記永續經營。（圖由南市經發局提供）

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