為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    未登記工廠輔導納管 台南提送改善2336家

    南市推動未登記工廠納管輔導計劃，輔導團進廠輔導情況。（圖由台南市經發局提供）

    南市推動未登記工廠納管輔導計劃，輔導團進廠輔導情況。（圖由台南市經發局提供）

    2023/05/11 11:05

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕政府推動未登記工廠輔導計劃，進入提送改善計畫階段，南市提送2336家，提出率100％，市府將盡速辦理審查作業，輔導業者辦理特定工廠，進而辦理用地變更，取得一般工廠登記，完成合法化永續經營的「最後1哩路」。

    南市經濟發展局統計，南市列案納管的2769家廠商中，已核准納管1791家、駁回及撤件441家，完成審查率80.61％。另申請特定工廠登記 （含臨登轉特登） 844家，已核准826家，核准率97.64％。在「農產業群聚地區低污染之既有未登記工廠」部分，南市已申請計233家納管，截至4月中旬，已核准納管102家、關廠及遷廠計4家，後續將積極派員協助輔導廠家。

    經發局表示，市府每年皆成立專業未登記工廠輔導團，輔導團免費受理電話諮詢及現場輔導，將持續推動各項輔導服務措施，像是辦理納管、改善計畫及用地變更說明會，免費接受諮詢及現地輔導，提供便捷、便民的服務，而未來也將持續積極輔導未登記工廠合法化作業，以「專家訪視輔導及諮詢」為方向，協助廠商邁向合法化並永續經營。

    經發局表示，為協助特定工廠合法化，今年度將再辦理4場用地變更說明會，屆時將由輔導團隊進行簡報，現場並接受諮詢，提供廠家寶貴意見，加速廠家合法化期程。

    南市輔導團進廠輔導情況，協助廠家儘速登記永續經營。（圖由南市經發局提供）

    南市輔導團進廠輔導情況，協助廠家儘速登記永續經營。（圖由南市經發局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    輔導優先？桃市未登記農地工廠申請納管 議員質疑駁回率太高
    2023/03/27 20:30

    輔導優先？桃市未登記農地工廠申請納管 議員質疑駁回率太高
    未登記工廠納管收件3/20截止 高雄有2600家提改善計畫
    2023/03/09 10:43

    未登記工廠納管收件3/20截止 高雄有2600家提改善計畫

    打破高價迷思 新店華城別墅3字頭
    苗縣518家取得納管資格農地違章工廠 僅185家提改善計畫送審
    2023/02/24 16:42

    苗縣518家取得納管資格農地違章工廠 僅185家提改善計畫送審
    3/20截止！高市近1500家納管工廠未送改善計畫
    2023/02/16 16:07

    3/20截止！高市近1500家納管工廠未送改善計畫

    頸部以上靠醫美、腰部以下靠塑崩
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播